Vaccini | migliora la copertura | ma dieci Regioni sono ancora sotto la soglia del 95%

Vaccini - studio su anti-pneumococco : la quantità di sierotipi non migliora l’efficacia : La quantità di sierotipi contenuti nel vaccino anti-pneumococco può essere una condizione vincolante per decretarne la maggiore efficacia e quindi la scelta nei programmi d’immunizzazione? Alla luce dei dati di reale impatto clinico ottenuti negli ultimi 3 anni sui due prodotti attualmente in commercio – Prevenar* 13 di Pfizer, contenente 13 sierotipi, e Synflorix* di Gsk, che ne contiene 10 – la risposta sembra essere negativa. Dai ...