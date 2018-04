Vaccini | Lazio | “Bene copertura | ora proseguire”

meteoweb.eu

: Roma - “Complimenti', ha detto il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, presentando i dati - tusciaweb : Roma - “Complimenti', ha detto il ministro della salute, Beatrice Lorenzin, presentando i dati - longo_giuliano : Vaccinazioni, invertita tendenza: ottimi risultati nel Lazio - TG24info : Regione - Vaccini, Zingaretti: 'Lazio leader, avanti con tutela della salute' - #TG24.info - -

(Di martedì 24 aprile 2018) ”Lo spirito della Legge era quello di aumentare lavaccinale e le famiglie delhanno risposto a pieno. Oggi questa Regione è al di sopra della media nazionale per le coperture vaccinali obbligatorie superando la cosiddetta soglia di gregge del 95%. Un risultato importante che ci fa ben sperare per la salute soprattutto dei più piccoli e che dovrà essere consolidato”. Lo afferma in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione, Alessio D’Amato in merito alle dichiarazioni del ministro della salute Beatrice Lorenzin e del presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, che questa mattina hanno presentato i dati sulle coperture vaccinali. “Voglio ringraziare il Ministro Beatrice Lorenzin e il presidente dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, per aver ...