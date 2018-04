: Vaccini, il 95% coperti per esavalente - BNews_It : Vaccini, il 95% coperti per esavalente - NotizieIN : Vaccini, il 95% coperti per esavalente -

Nel 2017 le coperture vaccinali nel nostro Paese sono cresciute del 4.4%, arrivando a superare il 91% per l'antimorbillo e quasi il 95% per il vaccino. I dati del ministero della Salute sono successivi alla legge Lorenzin, che ha reintrodotto l'obbligo vaccinale per accedere a scuola materna e primaria. Nel 2013-2016,le coperture vaccinali in Italia erano scese sotto il 95% raccomandato dall'Oms. Ora 11 Regioni hanno raggiunto la quota;poco sotto le altre.(Di martedì 24 aprile 2018)