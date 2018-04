Vaccini - dopo l’obbligo è aumentata la copertura per tutte le fasce d’età : (foto: Pixabay) Nel 2017, la copertura media vaccinale è in crescita in Italia, in ripresa dopo il calo del 2016. Il vaccino esavalente è stato effettuato, nei bambini di due anni di età, quasi nel 95% dei casi, la soglia raccomandata dall’Oms. Ma anche le vaccinazioni contro il morbillo sono aumentate sensibilmente nell’ultimo anno. Sono questi i dati, aggiornati al 31 dicembre 2017, appena diramati dal ministero della Salute, in ...

Vaccini - sanzioni dopo i colloqui con gli inadempienti : TRENTO. In Trentino le sanzioni a carico degli inadempienti all'obbligo vaccinale scatteranno per tutti nello stesso momento, una volta che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari , Apss, avrà ...

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Gli inadempienti vedranno i figli esclusi da asili nido e materne e saranno soggetti a sanzioni. L'iter sarà diverso per Veneto, Lombardia e Lazio

Vaccini obbligatori - dopo il 10 marzo scattano i provvedimenti per gli studenti senza certificato : Niente più indugi. Il 10 marzo è davvero il termine ultimo per la presentazione agli istituti scolastici della documentazione che certifica lo stato vaccinale dei minori, dopodiché per gli inadempienti scatteranno i provvedimenti nei termini previsti dalla legge. In assenza di qualsiasi documento di avvenuta vaccinazione o anche solo di una prova di prenotazione per effettuarla, gli asili nido e le scuole materne dovranno provvedere a escludere ...

Vaccini : assessore Verona - nessuna proroga dopo il 10 marzo : Verona, 26 feb. (AdnKronos) - A partire da lunedì 12 marzo la frequenza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia comunali sarà possibile per i soli bambini in regola con gli obblighi vaccinali. Lo conferma una nota del Ministero della Salute in risposta al Settore Istruzione del Comune di Veron

Vaccini : assessore Verona - nessuna proroga dopo il 10 marzo (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono invece 45 i bambini (10 agli asilo nido e 35 alle scuole dell’infanzia) per i quali i genitori dovranno almeno dimostrare la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni inviata all’Asl (tramite mail o raccomandata) o l’autodichiarazione dell’invio. Non è quindi più

Vaccini - l'Italia dopo la legge sull'obbligo : "Rendere obbligatori i Vaccini dovrebbe essere al massimo una soluzione tampone temporanea - è il senso della riflessione pubblicata dalla rivista scientifica - L'unica politica sostenibile" per il ...