Vaccini | cresce la copertura nazionale

(Di martedì 24 aprile 2018)la– Presentati questa mattina al Ministero della Salute, nell’ambito della Settimana Europea delle Vaccinazioni (European Immunization Week – EIW) celebrata quest’anno dal 23 al 29 aprile 2018, i dati sullavaccinale al 31 dicembre 2017. Il quadro che emerge è un miglioramento delle coperture vaccinali per tutte le fasce d’età oggetto della rilevazione, ad indicare che le misure straordinarie messe in atto nel corso del 2017, in particolare l’approvazione del decreto(decreto 7 giugno 2017 n. 73) e gli interventi di comunicazione che l’hanno accompagnato e seguito, hanno avuto il loro effetto. Indicativo l’aumento della domanda di vaccinazione sia per iobbligatori, come polio, morbillo, tetano, ecc, e quelli non obbligatori, come antipneumococcica (88,4% vs 90,84% nel 2017) e antimeningococcica C (80,7% nel ...