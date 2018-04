: RT @CybFeed: #News #Usa,l'Fbi consegna documenti su Clinton - News4UDC : RT @CybFeed: #News #Usa,l'Fbi consegna documenti su Clinton - CybFeed : #News #Usa,l'Fbi consegna documenti su Clinton -

I presidenti repubblicani di due commissioni di indagine della Camera annunciano che il Dipartimento di Giustizia ha accettato di fornire loro isull'inchiesta del cosiddetto mailgate che coinvolse Hillary. L'accordo è stato concluso dopo che i presidenti delle commissioni si sono incontrati con l'avvocato John Lausch, che è stato convocato in audizione per per rispondere in merito ai docunmenti. Le commissioni indagano sulla gestione dell'inchiesta dell'Fbi sulle mail della, conclusa senza risvolti.(Di martedì 24 aprile 2018)