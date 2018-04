USA – RUSSIA | la terza guerra mondiale si combatte sui social network

Russia - siluri atomici schierati al largo delle coste USA : La Russia ha schierato al largo delle coste degli Stati Uniti delle piattaforme da attacco armate con il siluro atomico Status-6. E' quanto si legge in uno dei due approfondimenti sui droni ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Isis - portavoce incita a nuovi attacchi in USA - Russia e Iran - 23 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: da Mattarella incarico esplorativo a Fico o Salvini. Risultati elezioni Molise; minacce Isis. , 23 aprile 2018,

Isis : "Attaccare in USA - Russia e Iran" : 5.35 In un nuovo discorso pubblicato online il portavoce ufficiale dell'Isis, Abulhasan al-Muhajir, torna a chiedere di compiere attacchi negli Stati Uniti e nei paesi della coalizione che combatte lo stato islamico. Lo rende noto l'analista Rita Kat su Twitter, citando lo stesso Mujahir. In particolare, Mujahir parla di "nuova fase" per la prossima guerra contro Russia e Iran: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni, ...

Terrorismo - il portavoce ufficiale dell'Isis : "Attaccate gli USA e anche la Russia" : Nuovo discorso di Abul-Hasan Al-Muhajir: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni". Oggi la sentenza su Salah Abdeslam

Aeroflot - ritardi sui visti per i piloti : a rischio i voli diretti tra USA e Russia : L"ultima frontiera dello scontro tra Russia e Stati Uniti è il cielo sopra l"Atlantico. Nel clima da Guerra Fredda che si respira in questi giorni ora anche i collegamenti aerei tra Washington e Mosca potrebbero essere a rischio.L"oggetto del contendere sarebbe il presunto ritardo nell"emissione dei visti per gli Stati Uniti per il personale della compagnia di bandiera russa Aeroflot, disciplinata dall"accordo bilaterale sul trasporto aereo ...

Russiagate : Dem fanno caUSA a Mosca : Il partito democratico ha presentato una causa multi milionaria alla corte federale di Manhattan contro il governo russo.

TRUMP-PUTIN - INVITO ALLA CASA BIANCA/ Dialogo tra USA e Russia? Ancora tensioni sul fronte sanzioni : Trump invita Putin ALLA CASA BIANCA: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. Comey accusa, "tra di loro parlavano di prostitute"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:37:00 GMT)

Voli Russia - USA a rischio per problemi di visto piloti Aeroflot : Tensione ad alta quota tra Russia e Stati Uniti. Mosca ha lanciato un'allarme sui collegamenti aerei diretti fra Russia e Stati Uniti , a causa dei problemi riscontrati dagli equipaggi russi nell'...

Russiagate : Dem fanno caUSA a Mosca : ANSA, - WASHINGTON, 20 APR - Il partito democratico ha presentato una causa multi milionaria alla corte federale di Manhattan contro il governo russo, la campagna di Trump e Wikileaks per una presunta ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca/ Ultime notizie : primo segnale di riavvicinamento tra USA e Russia? : Trump invita Putin alla Casa Bianca: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. primo passo verso la ripresa del dialogo tra i due Paesi?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:47:00 GMT)

USA-Russia - sottosogretario Shannon incontra ambasciatore Antonov - : Il Sottosegretario di Stato americano Thomas Shannon incontrerà oggi l'ambasciatore russo Anatoly Antonov al Dipartimento di Stato, secondo quanto rivelato dall'agenda di appuntamenti pubblica. "Il ...