Usa - polizia Usa il dito di un defunto per sboccare uno smartphone : parenti scioccati : Due agenti sono entrati nella camera ardente di un uomo che era stato ucciso da un loro collega, hanno preso le mani del cadavere e hanno provato a sbloccare il suo cellulare. È successo a Tampa, in Florida. Nessuno aveva avvertito la famiglia.Continua a leggere

RagUsa - inaugurata la sala radio della Polizia Municipale : inaugurata ieri mattina a Ragusa la nuova sala radio presso il Comando di Polizia Municipale. Presente il sindaco Federico Piccitto.

AccUsa il patrigno di abusi sessuali ma la polizia lo scarcera : 16enne si uccide : La giovane per mesi aveva taciuto, poi si era confidata con la madre che aveva denunciato tutto alla polizia. L'uomo invece rigetta ogni Accusa.Continua a leggere

Usa - afroamericano ucciso dalla Polizia : 10.02 La Polizia ha ucciso un afroamericano disarmato di fronte a un supermercato di Barstow, a 2 ore da Los Angeles. La vittima, 26 anni, si chiamava Diante Yarber. E' stato raggiunto da circa 20 proiettili. In tutto gli agenti hanno sparato 30 colpi, che hanno ferito anche un'altra persona. Il fatto è avvenuto il 4 aprile.L'avvocato della famiglia Yarber annuncia denuncia contro la Polizia: "30 proiettili contro un auto piena di persone che ...

La polizia Usa ci mette 11 ore a violare un iPhone : (Foto: Malwarebytes) Sono passati più di due anni dalla strage di San Bernardino e da quando le forze dell’ordine statunitensi hanno iniziato ad adoperarsi per accedere alle informazioni contenute nell’iPhone di uno degli attentatori. Allora i gadget Apple sembravano impenetrabili, il che aveva sollevato un dibattito acceso nel mondo della tecnologia; oggi però la situazione è del tutto diversa: più di una società ha immesso sul ...

Starbucks in imbarazzo - il locale chiama la polizia e fa arrestare due uomini che non ordinano e chiedono di Usare il bagno : In uno Starbucks di Filadelfia, il gestore chiama la polizia dopo che due uomini avevano preso posto nel locale senza ordinare nulla. Ma c’è dell’altro. I due, infatti, avevano chiesto di poter utilizzare il bagno. E siccome l’utilizzo viene loro negato perché sarebbe riservato ai clienti, i due decidono di aspettare un amico. Intervenuti su sollecito del gestore del locale, gli agenti hanno arrestato i due ragazzi tra gli ...

Incendi - un'altra auto in fiamme a SiracUsa : indaga la polizia : Agenti delle Volanti di Siracusa sono intervenuti in via Modica per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un Atv Bmw 318. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.

India: bimba di 8 anni stuprata e uccisa. Accusati anche agenti di polizia A seguito dell'episodio sono state organizzate numerose manifestazioni di protesta.Continua a leggere

La polizia francese ha arrestato un uomo accUsato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 : I giornali francesi dicono che questa settimana la polizia ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian dell’ottobre 2016 a Parigi. Già dieci persone sono state arrestate e incriminate per aver preso parte alla rapina, durante la quale The post La polizia francese ha arrestato un uomo accusato della rapina a Kim Kardashian a Parigi dell’ottobre 2016 appeared first on Il Post.

Caso Giuseppe Uva. Procura chiede riapertura processo : “Morte caUsata da polizia e carabinieri” : Giuseppe Uva morì nel 2008 in seguito a un arresto: otto tra carabinieri e poliziotti sono stati assolti in primo grado, ma ora la Procura Generale chiede di riaprire il dibattimento in appello: "Fu omicidio preterintenzionale".Continua a leggere

RagUsa - anniversario della Fondazione Polizia : essercisempre : Celebrato a Ragusa il 166° anniversario della Fondazione della Polizia al Castello di Donnafugata. La cerimonia ha avuto inizio davanti alla Questura.

Usa - la polizia uccide un uomo disarmato in ricovero per clochard : Negli Stati Uniti la polizia di Portland ha sparato a un uomo, uccidendolo, dentro un ricovero per senza fissa dimora. Gli agenti sono intervenuti perché l'individuo era sospettato di essere il responsabile di un incidente stradale, avvenuto qualche ora prima quando lui si trovava a bordo di un'auto rubata.L'azione è avvenuta mentre dentro il ricovero si stava svolgendo una riunione degli alcolisti anonimi. Gli agenti, inizialmente, hanno urlato ...