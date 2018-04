USA - case più care a febbraio. Indice S&P Case Shiller +6 - 8% a/a : I prezzi delle Case negli Stati Uniti continuano a crescere . Secondo quanto rilevato da Standard & Poor's, nel mese di febbraio, l'Indice S&P Case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

RagUSA Ibla - cerimonia intitolazione Caserma Carabinieri : Ragusa: cerimonia d’intitolazione della Caserma dei Carabinieri di Ragusa Ibla all’Appuntato Giorgio Scifo, Medaglia d’Oro al Valor Civile alla memor

Mandato esplorativo a Casellati. Di Maio 'Centrodestra non c è - Salvini scelga'. Il leader della Lega 'USAno Berlusconi per non fare il ... : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Edilizia USA - costruzioni di case nuove in aumento oltre attese : Rimbalza con decisione il mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense , a marzo i nuovi cantieri avviati sono saliti dell'1,9% su base mensile a 1,319 ...

Lucaselli : "Italia trionfa in USA con vino bio" : Mercati Usa e cinese nel mirino del vino italiano. Con l'Italia che punta, decisa, a mandare all'estero un prodotto che sia poco 'elaborato' e bio . E' uno dei messaggi che arrivano da Vinitaly, dove ...

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiUSA la SP460 tra Caselle e Leini : chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Caselle e Leini: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque monitorata“, ...

Immobiliare USA - riprende la compravendita di case : Teleborsa, - Tornano a salire le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso, dopo il calo del periodo precedente. Nel mese di febbraio , l'indice pending home sales , ...

Immobiliare USA - i prezzi delle case tornano a salire : I prezzi delle case negli Stati Uniti riprendono a crescere. Secondo quanto rilevato dalla Standard & Poor's, nel mese di gennaio, l' indice S&P case Shiller , che misura l'andamento dei prezzi nelle ...

USA - a febbraio vendita di case nuove in calo e sotto attese : Teleborsa, - Tornano a scendere a febbraio le vendite di nuove abitazioni in USA . Nel periodo in esame il dato ha evidenziato un calo dello 0,6% a 618mila unità rispetto alle 622mila unità riviste di ...

USA - balzo delle vendite di case esistenti a febbraio : "L'economia americana e il mercato del lavoro in salute stanno creando un notevole interesse all'acquisto di una casa nei primi mesi del 2018", ha dichiarato Lawrence Yun , capo economista NAR.

USA : vendite case +3% in febbraio : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Le vendite di abitazioni negli Stati Uniti sono rimbalzate a febbraio dopo due mesi di declino. La crescita, superiore alle attese, è di tre punti percentuali, a un tasso di 5,54 milioni dai 5,38 milioni di gennaio. Secondo le rilevazioni della National Association of Realtors, l’aumento delle compravendite si è registato nel Sud e nell’Ovest degli Usa. L'articolo Usa: vendite case +3% in febbraio ...