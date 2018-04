Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 24 aprile 2018 | In diretta dalle ore 14 | 45

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante spiazza : l'ultimo gesto svela la scelta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Brigante lascia un nuovo indizio prima della scelta: sarà Marta Pasqualato o Virginia Stablum?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula lasciano il programma? Un indizio importante (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta pronto a lasciare il programma assieme a Ursula Bennardo? Il cavaliere pronto a rispondere alle accuse(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : la rabbia social di Giulia De Lellis Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei personaggi più famosi in assoluto dei social, Giulia De Lellis [Video]. La giovane infatti nelle scorse ore ha stupito tutti i suoi fans, pubblicando sul suo account instagram un messaggio molto forte. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Giulia e la fine della sua storia con Andrea Tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno chi è Giulia De Lellis ...

Uomini e Donne - la confessione shock : 'Mi spinse a fingere la gravidanza' Video : Gossip #Uomini e Donne e confessione clamorosa in arrivo. Una ex dama storica del #Trono Over si lascia andare in una intervista al magazine dedicato alla trasmissione facendo emergere un retroscena che ha dell'incredibile. Intanto Giorgio Manetti continua a indispettire Gianni Sperti e parte del pubblico per via delle sue ultime rivelazioni in studio, che confermano i sospetti di molti: il cavaliere non ha nascosto di avere rapporti con altre ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 aprile 2018 : Maria De Filippi perde le staffe con Mariano! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Protagonisti, Nicolò e Mariano. Brigante è pronto per scegliere. Catanzaro riceve una strigliata da parte di Maria De Filippi. Nicolò Brigante decide di trascorrere l’ultima esterna con Marta Pasqualato e le regala la maglia della Juventus con sopra le firme dei calciatori! Si passa al percorso di Nicolò ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia la redazione perché si ritiene la donna più fortunata d’Italia con tutti i corteggiatori che le hanno trovato. Marco prende parola e le dice che ci è rimasto male perché quando le ha dedicato la poesia lei si è messa a ridere. Fabrizio, il “personal concierge” della bionda opinionista si propone per offrire i suoi servigi. Ha portato un ventaglio fatto di piume per quando ha ...

NICOLÒ FERRARI/ Uomini e Donne - Giordano torna ed è lite : "Nilufar ha ceduto al tuo ricatto" : NICOLÒ FERRARI a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati vede tornare in studio il rivale Giordano Mazzocchi, ma nell'esterna si bacia ancora una volta con la tronista.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:00:00 GMT)

GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - prima la lite poi il bacio : è lui la scelta? : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore finalmente bacia la tronista Nilufar Addati e ritorna in studio. Discussioni con il rivale Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:37:00 GMT)

LUIGI MASTROIANNI/ Uomini e Donne - lite con Sara Affi Fella e il web tuona : "Lei si merita Lorenzo" : LUIGI MASTROIANNI a Uomini e Donne: il corteggiatore non si presenta in esterna con la tronista Sara Affi Fella. Discussioni in studio con il rivale Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Uomini e Donne - trono over : tra GEMMA e GIORGIO spunta MARCO? [Anticipazioni] : Negli scorsi giorni, Maria De Filippi ha registrato le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne; come accade di consueto nel programma, non sono mancati i vari colpi di scena… Come abbiamo riportato in uno dei nostri precedenti post, il gossip recente ha parlato di un riavvicinamento tra GEMMA Galgani e GIORGIO Manetti: dopo aver ballato insieme al Maurizio Costanzo Show sulle note di Noi due nel mondo e nell’anima dei Pooh, i ...

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 23 aprile 2018 | In diretta

Francesca Cipriani dopo l’Isola sogna il trono di Uomini e donne : “Voglio lanciare un appello a Maria De Filippi […] Mi piacerebbe trovare l’amore attraverso la sua trasmissione”. Conclusa l’esperienza de L’Isola dei famosi che l’ha vista piazzarsi al quarto posto – benché da molti sia considerata la vincitrice morale di questa edizione – Francesca Cipriani guarda avanti e sogna un’altra esperienza televisiva, che questa volta le dia modo di ...

Uomini e Donne - al via la scelta di Sara tra baci e addii Video : #Uomini e Donne: la scelta di Sara è vicinissima ma non sono mancati i colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico, che ha visto invece in disparte sia Nilufar che Mariano Catanzaro. Al centro dell'attenzione c'è lei, la bella Affi Fella, che non sembra avere più dubbi. Ma vediamo quello che è successo. Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella e Lorenzo, scoppia la passione Nell'ultima puntata di Uomini e Donne ...