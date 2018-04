Uomini e Donne Anna Tedesco e Nino single e lontani dalla trasmissione Trono Over

Mariano Catanzaro/ Uomini e Donne - Maria De Filippi sgrida il tronista : “Sei finto!” : Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: nella puntata di oggi Maria De Filippi critica il tronista napoletano che appare finto e quindi non riesce a trovare consensi. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:45:00 GMT)

Uomini e Donne oggi : ex tronista in esterna con Mariano : oggi Uomini e Donne: Mariano Catanzaro in esterna con l’ex tronista Federico Mastrostefano Puntata davvero molto interessante, con colpi di scena che si susseguiranno e che lasceranno i telespettatori a bocca aperta. Il Trono Classico di Uomini e Donne quest’oggi si dedica a Nicolò e Mariano. Prima di parlare di Brigante, raccontiamo cosa accadrà a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: ex tronista in esterna con Mariano proviene ...

Uomini e Donne/ Nicolò Brigante spiazza : l'ultimo gesto svela la scelta (Trono Classico) : È ormai imminente la scelta di Nicolò Brigante. Seguito a vista dai fan di Uomini e Donne, curiosissimi di carpire qualche indizio sulla scelta, il tronista è stato prima avvistato in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino, poi a Milano, intento ad acquistare degli abiti femminili da "H&M", probabilmente quelli che farà indossare a Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Il tronista è ormai pronto e nell'ultima registrazione ha annunciato ...

Uomini e Donne/ Sossio e Ursula lasciano il programma? Un indizio importante (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Sossio Aruta pronto a lasciare il programma assieme a Ursula Bennardo? Il cavaliere pronto a rispondere alle accuse(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne : la rabbia social di Giulia De Lellis : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di uno dei personaggi più famosi in assoluto dei social, Giulia De Lellis. La giovane infatti nelle scorse ore ha stupito tutti i suoi fans, pubblicando sul suo account instagram un messaggio molto forte. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. Giulia e la fine della sua storia con Andrea Tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno chi è Giulia De Lellis e chi ...

Uomini e Donne - la confessione shock : 'Mi spinse a fingere la gravidanza' Video : Gossip #Uomini e Donne e confessione clamorosa in arrivo. Una ex dama storica del #Trono Over si lascia andare in una intervista al magazine dedicato alla trasmissione facendo emergere un retroscena che ha dell'incredibile. Intanto Giorgio Manetti continua a indispettire Gianni Sperti e parte del pubblico per via delle sue ultime rivelazioni in studio, che confermano i sospetti di molti: il cavaliere non ha nascosto di avere rapporti con altre

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 aprile 2018 : Maria De Filippi perde le staffe con Mariano! : In questo video vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Classico. Protagonisti, Nicolò e Mariano. Brigante è pronto per scegliere. Catanzaro riceve una strigliata da parte di Maria De Filippi. Nicolò Brigante decide di trascorrere l’ultima esterna con Marta Pasqualato e le regala la maglia della Juventus con sopra le firme dei calciatori! Si passa al percorso di Nicolò ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/04 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che ringrazia la redazione perché si ritiene la donna più fortunata d’Italia con tutti i corteggiatori che le hanno trovato. Marco prende parola e le dice che ci è rimasto male perché quando le ha dedicato la poesia lei si è messa a ridere. Fabrizio, il “personal concierge” della bionda opinionista si propone per offrire i suoi servigi. Ha portato un ventaglio fatto di piume per quando ha ...