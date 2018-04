Una nuova inchiesta per il truffatore Cutullè

Ecco Una nuova forma del dna : (foto: Chris Hammang) È sempre il dna che conosciamo. Ma quello che cambia, stavolta, è la sua forma, cioè la distribuzione spaziale: uno studio svolto da ricercatori australiani mostra, in provetta, che in alcuni punti le molecole che lo compongono possono aggrovigliarsi e formare nuove architetture dentro le cellule, finora mai ottenute in laboratorio. Queste nuove forme sono state osservate in vitro dai ricercatori guidati dal Garvan ...

Wind festeggia il doppio ponte con Una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti : In occasione dell'imminente doppio ponte del 25 aprile e primo maggio, Wind lancia un'offerta per attirare nuovi clienti, provenienti da alcuni operatori concorrenti. L'articolo Wind festeggia il doppio ponte con una nuova offerta speciale per alcuni nuovi clienti proviene da TuttoAndroid.

Filippo Contri e Lucia Orlando si sono baciati/ Video - è nata Una nuova coppia al Grande Fratello 2018? : Filippo e Lucia, protagonisti del primo bacio passionale nella casa del Grande Fratello 2018: dopo lo slancio, l'applauso degli altri gieffini del reality, che hanno accolto con sorpresa...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:05:00 GMT)

Le autocitazioni di Tiziano Ferro introducono l’estate con Una foto bollente prima di nuova musica : Le autocitazioni di Tiziano Ferro anticipano l'estate. Un'estate, quella del 2018, in cui mancherà la nuova musica dell'artista di Latina anche se le sue canzoni saranno comunque presenti nella vita dei suoi numerosi fan. Per inaugurare la settimana, l'artista ha voluto condividere una sua foto nel quale appare rilassato e intento a prendere il primo sole di queste settimane di primavera, in vista dell'arrivo dell'estate. Ed è proprio ...

Una nuova tecnica scova il tumore alla prostata : è un metodo non invasivo ed economico : Messa a punto una nuova tecnica per diagnosticare il tumore alla prostata: lo ha annunciato l’Università di Dundee che ha impiegato un processo ad ultrasuoni (‘shear wave elastography’ o Swe) per identificare le differenze tra tessuto canceroso e benigno nella prostata senza la necessità di interventi chirurgici inappropriati, “perché il primo è più rigido del secondo e le onde vengono rallentate“, spiegano gli ...

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia Una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

Segretario generale delle Nazioni Unite : è l'inizio di Una nuova guerra fredda - : Guterres ha anche ammesso che ci sono problemi strutturali nel Consiglio di Sicurezza, ha sottolineato che l'organo non riflette più l'equilibrio di potere nel mondo e non corrisponde alla realtà ...

Luna Nera - Netflix annuncia Una nuova serie tutta italiana : Netflix annuncia Luna Nera, serie tutta italiana creata da Francesca Manieri, Laura Paolucci e Tiziana Triana che segue le vicende di alcune donne accusate di stregoneria nel XVII secolo.

Windows 10 Lean : spunta il nome di Una nuova edizione di Windows 10 : La build 17650 appartenente al ramo Redstone 5 e rilasciata di recente per gli utenti Insider nel canale Skip Ahead sembra portare alcune novità nascoste e non annunciate ufficialmente. L’utente Twitter Lucas, da tempo famoso per i suoi rumor, ha pubblicato in un tweet alcuni screenshot riguardanti una particolare e nuova edizione di Windows 10. Nella schermata d’installazione, oltre ad apparire le classiche varianti Pro e Home, si ...

Una nuova cultura dell'ambiente : ... le bottigliette o i sacchetti in mare o sulla spiaggia fanno parte invece della nostra cronaca privata. Ci fanno compagnia ogni estate e fanno ormai parte del panorama che si tratti di boschi, prati ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2018 : Vincenzo Nibali - il cuore delo Squalo per l’assalto ad Una nuova impresa : Un pizzico di sana follia, il coraggio del leone, il cuore impavido di un orso, la testa meticolosa e le gambe fulminee. Gli ingredienti necessari per vincere la Liegi-Bastogne-Liegi e per entrare sempre di più nella leggenda del ciclismo, caratteristiche imprescindibili per fare saltare il banco e per regalare una domenica di straordinaria follia a un popolo intero. Vincenzo Nibali è pronto per un’impresa delle sue, per inventarsi ...

Nuova scuola in Congo - ha il nome di Una ragazza italiana : Dal prossimo ottobre una cinquantina di ragazzi di un villaggio della Repubblica Democratica del Congo - il villaggio si chiama Mutwanga e si trova nella provincia del Nord Kivu - avranno una Nuova ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di Una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

