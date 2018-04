Una 23enne pakistana : 'Morirò come Sana - amo un ragazzo italiano' : ‘Rifletto su me stessa e penso che morirò anch’io come Sana’. Queste sono le parole di una ragazza pakistana di 23 anni, che è nata in Italia, dopo aver appreso la notizia dell’uccisione di Sana Cheema. La 25enne, anche lei di origine pachistana che viveva a Brescia, pochi giorni fa è stata uccisa da padre e fratello, con la unica colpa di amare e voler sposare un ragazzo italiano e di non accettare ‘i candidati’ prescelti da suo padre e dalla ...

GF : Mariana Falace - le foto choc. La biondissima 23enne è Una delle più belle di questa edizione. Qualcuno - però - ha il sospetto che si sia concessa qualche ritocchino. È davvero rifatta? Ecco cosa “spunta” dal suo passato. Mamma mia : Bella, bellissima, appena entrata nella casa del Grande Fratello 15, Mariana Falace, la modella 23enne di Castellammare di Stabia, ha fatto sussultare i concorrenti. Perché è davvero tanta roba. Bionda, meravigliosa, consapevole della sua beltà, odia che le persone pensino di lei che sia la classica bella senza cervello. Perché odia i giudizi affrettati. Laureata in economia aziendale, ha lavorato come modella per varie pubblicità, ha fatto ...

Attaccata da Una tigre - 23enne si salva prendendola a bastonate : La ragazza Attaccata nei pressi del suo villaggio vicino a una riserva naturale. Ferita anche la madre ma entrambe sono state dimesse in poco tempo dall'ospedale.Continua a leggere

Gb - 23enne ferisce un poliziotto con Una spada a Manchester : Un poliziotto britannico è stato ferito, al volto e a una spalla, da un giovane che brandiva una spada per strada, minacciando i passanti, a Manchester. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ...

“Vergognati - devi finire in galera”. Il web contro Una ragazza 23enne : quelle immagini choc che hanno indignato gli utenti. Oltre 300mila chiedono a gran voce il suo arresto. Difficile - di fronte a questo orrore - non pensarla allo stesso modo : Un video apparso dal nulla su YouTube, apparentemente innocuo come tanti altri che milioni di utenti sparsi per il mondo caricano ogni giorni in rete per raccontare le proprie disavventure giornaliere e, magari, acchiappare un buon numero di like e condivisioni. E che però ha scatenato contro l’autrice del filmato un vero e proprio polverone, con messaggi di insulti e minacce piovuti ovunque e una petizione nata online per chiedere ...