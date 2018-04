Un video propone una particolare analisi comparativa | God of War su PS4 Pro a confronto

eurogamer

(Di martedì 24 aprile 2018) L'esclusiva PS4 God of War è da poco disponibile e sulle nostre pagine è già comparsa la guida per affrontare al meglio l'ultima avventura di Kratos che, come probabilmente saprete, può vantare un comparto tecnico di prim'ordine.Fino ad ora abbiamo assistito a varicomparativi eche mostravano God of War su PS4 Pro e PS4 standard o che ci permettevano uno sguardo alle prestazioni. Ma ora, come segnalano i colleghi di VG247, è comparso in rete un interessante filmato comparativo che mette ail gioco di Sony Santa Monica con un altro titolo che, già qualche anno fa, poteva vantare un ottimo comparto tecnico. Stiamo parlando di Ryse: Son of Rome.L', in questo caso, prende in esame God of War per PS4 Pro e la versione PC di Ryse: Son of Rome:Read more…