Ultime notizie Di oggi | ultim' ora | morto Mario Galbusera | il signore dei biscotti 24

Pensioni - Ultime notizie al 23 aprile su Opzione Donna e legge Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni aggiornate ad oggi 23 aprile hanno come temi principali #Opzione Donna e la legge Fornero. Riguardo al primo argomento, ricordiamo la recente presa di posizione da parte di Cesare Damiano, anche se l'aggiornamento odierno è relativo ad un post dell'amministratrice del gruppo Opzione Donna Proroga al 2018, la signora Giulia Molinaro. C'è poi il fronte della riforma previdenziale, con l'ultima ora riguardante il ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito pensionistico (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, Oggi 23 aprile. Come rendere sufficiente il reddito PENSIONIstico. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Ultime NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Governo : Fico - nel pomeriggio incontro con Pd e M5s (24 aprile 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, mandato esplorativo a Roberto Fico, nel pomeriggio incontro con le delegazioni di Pd e M5s (24 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 03:36:00 GMT)

Toronto - furgone su folla : arrestato autista/ Video - Ultime notizie Canada : “Ha centrato le persone una a una” : Toronto, furgone sulla folla in Canada: Video, ultime notizie. Incidente o attentato terroristico? arrestato l'autista, ci sarebbero morti e almeno 8 feriti. Mistero sulla dinamica(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:57:00 GMT)

Bibione - operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore/ Ultime notizie : ennesimo incidente sul lavoro : Bibione, operaio cade dall'impalcatura di un albergo e muore. ennesimo incidente sul lavoro. Le Ultime notizie sulla tragedia: la procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 21:53:00 GMT)

ARMENIA - SI DIMETTE SARGSYAN : KARAPETYAN PREMIER AD INTERIM/ Ultime notizie : dopo le proteste è festa : ARMENIA, PREMIER SARGSYAN si DIMETTE dopo giorni di proteste. Cosa succede ora: si va verso stato di emergenza? Le Ultime notizie: le polemiche dopo riforma costituzionale(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:47:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi (Ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'impegno di Formisano per gli esodati ancora esclusi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:59:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Marche : denunciati dirigenti Regione “assunti senza concorso 776 dipendenti” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Regione Marche, 53 dirigenti denunciati per abuso d'ufficio e assunzioni irregolari di 776 dipendenti "stabilizzati" (23 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Riforma pensioni/ Cumulo contributivo - le limitazioni per la contribuzione estera (Ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Cumulo contributivo, le limitazioni per la contribuzione estera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 aprile(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Bolzano - tunisino scappa con i figli : moglie denuncia scomparsa/ Ultime notizie : in fuga su un furgone : Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 14:01:00 GMT)

TERRORISMO - SALAH ABDESLAM CONDANNATO A 20 ANNI : TENTATO OMICIDIO/ Ultime notizie - Belgio : valuterà appello : Belgio, SALAH ABDESLAM CONDANNATO a 20 ANNI per la sparatoria a Forest del 2016 ma non per i fatti terroristici a Parigi. Stessa condanna anche al complice tunisino.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:13:00 GMT)

