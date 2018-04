Udinese | Tudor nuovo allenatore Oddo esonerato

Udinese - sorpresa Tudor : ecco come cambia l’11 ed il nuovo modulo [FOTO] : ecco come cambia L’Udinese CON Tudor, IL nuovo modulo E L’11 – Ultime ore caldissime in casa Udinese, con il ribaltone in panchina, esonerato Oddo, al suo posto Tudor. Continui colpi di scena in casa Udinese che ha contattato ben 5 allenatori prima di prendere la decisioni definitiva, prima il contatto con Stramaccioni ma la fumata nera per la richiesta dell’allenatore di un contratto per due stagioni, poi Guidolin e Delneri, ...