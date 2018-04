Udinese | Tudor è il nuovo allenatore

Udinese - sarà Igor Tudor il nuovo allenatore : sarà Igor Tudor , ex giocatore di Juventus e Siena, il nuovo allenatore dell' Udinese . Il tecnico croato sotituirà Massimo Oddo sulla panchina dei friulani. A breve la firma su un contratto annuale.

Panchina Udinese - clamoroso : Igor Tudor è il nuovo allenatore : Panchina Udinese – clamoroso colpo di scena in casa Udinese, secondo quanto riporta Sky Sport è Igor Tudor il tecnico scelto per il dopo Oddo, superata nelle ultime ore la concorrenza di Guidolin e Delneri. Il ribaltone era stato deciso subito dopo la debacle contro il Crotone con l’esonero del tecnico Oddo, sembrava in pole Stramaccioni, poi il rifiuto. Adesso la clamorosa decisione, Tudor è il nuovo allenatore ...