Udinese | Oddo esonerato

L’Udinese ha esonerato il suo allenatore Massimo Oddo : La dirigenza dell’Udinese Calcio ha comunicato l’esonero del suo allenatore, Massimo Oddo, a distanza di due giorni dalla sconfitta in campionato contro il Crotone, l’undicesima di fila. Secondo la Gazzetta dello Sport, al suo posto è stato ingaggiato l’ex difensore The post L’Udinese ha esonerato il suo allenatore Massimo Oddo appeared first on Il Post.

Udinese - esonerato Massimo Oddo : al suo posto l'ex Juventus Igor Tudor : A tentare di salvare l'Udinese ci penserà ora il croato Igor Tudor. Nella mattinata il dg Collavino ha provveduto prima all'esonero di Massimo Oddo, poi è passato ai colloqui dei candidati allenatori. ...

L'Udinese ha deciso : Oddo esonerato. Al suo posto a sorpresa c'è Tudor : manca solo l'ufficialità ma secondo quanto riporta Sky Sport Tudor si legherà ai friulani con un contratto annuale.

Udinese - la commovente lettera dell’ex allenatore Oddo : Incredibile ribaltone in casa Udinese nelle ultime ore con l’esonero di Oddo e l’arrivo a sorpresa di Igor Tudor. Nel frattempo lettera d’addio per l’ex Pescara che ha voluto ringraziare tutti così: “Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’Udinese con l’entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me e il mio staff durante il periodo positivo ...

Panchina Udinese - colpo di scena : testa a testa per il dopo-Oddo : Panchina Udinese – Situazione delicatissima in casa Udinese reduce dall’undicesima sconfitta consecutiva, la classifica adesso fa paura e si rischia una clamorosa retrocessione. La dirigenza ha deciso per il ribaltone in Panchina e l’esonero del tecnico Oddo, inizialmente la scelta era ricaduta su Stramaccioni ma durante l’ultimo incontro c’è stata la fumata nera, accordo definitivamente saltato, l’allenatore ...

Panchina Udinese - via Oddo : ecco il nuovo allenatore : Panchina Udinese – Le indiscrezioni riportate ieri da CalcioWeb sono state confermate, l’Udinese ha deciso di esonerare Oddo dopo l’undicesima sconfitta consecutiva. L’allenatore bianconero non sta dirigendo l’allenamento di questo pomeriggio, situazione che conferma la decisione del club friulano di cambiare guida tecnica. Fatale a Oddo la sconfitta interna contro il Crotone, un capitombolo che non è andato già alla famiglia ...