calcioweb.eu

: #Udinese, la commovente lettera dell'ex allenatore #Oddo - CalcioWeb : #Udinese, la commovente lettera dell'ex allenatore #Oddo - R_Graziuso : L’Udinese, come era giusto che fosse, se l’è giocata con un agonismo commovente ed insospettabile, ma nulla ha potu… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Incredibile ribaltone in casanelle ultime ore con l’esonero die l’arrivo a sorpresa di Igor Tudor. Nel frattempod’addio per l’ex Pescara che ha voluto ringraziare tutti così: “Ho colto l’opportunità di allenare un club storico come l’con l’entusiasmo di un bambino. L’abnegazione, la professionalità e il cuore sono stati il propulsore per me e il mio staff durante il periodo positivo che abbiamo vissuto e ancora di più in quest’ultima fase negativa. Abbiamo cercato in tutti i modi di uscire dalle difficoltà. Certamente qualcosa non è andato per il verso giusto, sicuramente avremmo commesso degli errori, ma sempre con un’attitudine propositiva. La spinta più grande ce l’avete data voi con il vostro supporto incondizionato, che non è mai mancato, nemmeno in questa ora più buia. Un popolo, quello friulano ed una tifoseria, quella ...