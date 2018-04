Udinese | Igor Tudor è il nuovo allenatore L' ex juventino era la quinta scelta

Udinese - esonerato Oddo : Igor Tudor nuovo allenatore : Udinese, esonerato Oddo- L’Udinese ha esonerato Massimo Oddo dopo ben 11 sconfitte consecutive in campionato. Una decisione maturata nelle ultime ore dopo che il tecnico non ha preso parte neanche all’ultimo allenamento della squadra friulana. Igor Tudor nuovo TECNICO Sarà Igor Tudor il nuovo allenatore friulano. Un passato come giocatore con la maglia della Juventus […] L'articolo Udinese, esonerato Oddo: Igor Tudor nuovo ...

Udinese - esonerato Massimo Oddo : al suo posto l'ex Juventus Igor Tudor : A tentare di salvare l'Udinese ci penserà ora il croato Igor Tudor. Nella mattinata il dg Collavino ha provveduto prima all'esonero di Massimo Oddo, poi è passato ai colloqui dei candidati allenatori. ...

Udinese - sarà Igor Tudor il nuovo allenatore : sarà Igor Tudor, ex giocatore di Juventus e Siena, il nuovo allenatore dell'Udinese. Il tecnico croato sotituirà Massimo Oddo sulla panchina dei friulani. A breve la firma su un contratto annuale.

Panchina Udinese - clamoroso : Igor Tudor è il nuovo allenatore : Panchina Udinese – clamoroso colpo di scena in casa Udinese, secondo quanto riporta Sky Sport è Igor Tudor il tecnico scelto per il dopo Oddo, superata nelle ultime ore la concorrenza di Guidolin e Delneri. Il ribaltone era stato deciso subito dopo la debacle contro il Crotone con l’esonero del tecnico Oddo, sembrava in pole Stramaccioni, poi il rifiuto. Adesso la clamorosa decisione, Tudor è il nuovo allenatore ...

DIRETTA / Udinese Fiorentina (risultato live 0-1) streaming video e tv : Rigore vincente di Veretout! : DIRETTA Udinese-Fiorentina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma martedì 3 aprile 2018 alle ore 18.30.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Juventus-Udinese - Allegri : 'E' una sfida con noi stessi. I rigori deve tirarli Dybala' : Tre punti che regalano il primato, per la prima volta a parità di partite col Napoli: la Juventus di Massimiliano Allegri prosegue la sua striscia di vittorie senza subire gol in campionato in questo ...