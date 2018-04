Udinese | esonerato Oddo No di Reja Spazio ai giovani E spunta Igor Tudor

Udinese - esonerato Oddo : Igor Tudor nuovo allenatore : Udinese , esonerato Oddo - L’ Udinese ha esonerato Massimo Oddo dopo ben 11 sconfitte consecutive in campionato. Una decisione maturata nelle ultime ore dopo che il tecnico non ha preso parte neanche all’ultimo allenamento della squadra friulana. Igor Tudor nuovo TECNICO Sarà Igor Tudor il nuovo allenatore friulano. Un passato come giocatore con la maglia della Juventus […] L'articolo Udinese , esonerato Oddo : Igor Tudor nuovo ...

L'Udinese ha esonerato il suo allenatore Massimo Oddo : La dirigenza dell'Udinese Calcio ha comunicato l'esonero del suo allenatore, Massimo Oddo, a distanza di due giorni dalla sconfitta in campionato contro il Crotone, l'undicesima di fila. Secondo la Gazzetta dello Sport, al suo posto è stato ingaggiato l'ex difensore