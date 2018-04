Udinese | esonerato Oddo | Igor Tudor nuovo allenatore

serieanews

: #Oddo esonerato, ha già lasciato ritiro dell'#Udinese. Dopo 11 sconfitte consecutive - Agenzia_Ansa : #Oddo esonerato, ha già lasciato ritiro dell'#Udinese. Dopo 11 sconfitte consecutive - tuttosport : #Udinese, ufficiale: #Oddo esonerato, il nuovo allenatore è #Tudor - MatteoPedrosi : Dopo il no di Delneri (e quello di Reja) panchina dell’#Udinese affidata a Igor #Tudor. Esonerato Oddo. -

(Di martedì 24 aprile 2018)- L'haMassimodopo ben 11 sconfitte consecutive in campionato. Una decisione maturata nelle ultime ore dopo che il tecnico non ha preso parte neanche all'ultimo allenamento della squadra friulana.TECNICO Saràilfriulano. Un passato come giocatore con la maglia della Juventus