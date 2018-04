”Uccidere? Un gioco da bambini” Omicidio Pamela Mastropietro | l’intercettazione choc Il

caffeinamagazine

(Di martedì 24 aprile 2018) Non sono chiuse le indagini sull’diMatropietro, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in questo periodo e che potrebbero essere un punto cardine dell’indagine. ”Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere tagliandone una parte a pezzettini da gettare nel gabinetto, e mangiando nel tempo il restante, dopo averlo congelato”, sono le parole pronunciate nella cella dove sono detenuti Lucky Desmond e Awelima Lucky (FOTO) due degli arrestati – con Innocent Oseghale – con le accuse di, vilipendio e occultamento di cadavere della diciottenne romana. Le parole vengono citate dal giudice Giovanni Manzoni, nell’ordinanza ...