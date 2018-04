Two Point Hospital | Nuovo diario di sviluppo

Svelato il Bonus per l’Hospital Pass di Two Point Hospital : Dopo qualche settimana di silenzio, SEGA e Two Point Hospital hanno deciso che era giunto il momento di tornare a farsi sentire. D’altronde, il bisogno di comunicare qualcosa di realmente interessante, capace di raccontare davvero l’essenza di Two Point Hospital, era troppo impellente per non essere soddisfatto. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Svelato il Bonus per ...

Two Point Hospital riceve il suo primo video gameplay con il commento degli sviluppatori : Il successore spirituale di Theme Hospital, Two Point Hospital, è stato presentato da SEGA e Two Point Studios il mese scorso. I trailer iniziali del gioco hanno dato un piccolo assaggio di gameplay, ma niente di troppo sostanziale. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, possiamo dare uno sguardo più approfondito al titolo nel video condiviso dagli sviluppatori. Il filmato di gameplay è in realtà quello che è stato mostrato al recente ...