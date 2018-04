Twitch | al via i test per un nuovo modo di monetizzare le estensioni

eurogamer

(Di martedì 24 aprile 2018) A partire da oggi, partner e affiliati dipotranno installareper le quali gli utenti dovranno pagare per l'utilizzo, riporta Venturebeat.Si tratta di mini-giochi in-stream ma anche molte altre funzioni interattive, come i sondaggi ad esempio. I broadcaster riceveranno l'80% delle entrate di queste, mentre gli sviluppatori che le creano avranno il 20%.Le, una volta installate dal broadcaster, per essere utilizzate richiederanno la valuta digitale di, i Bit. Alcune funzionalità includeranno la possibilità di interagire con lo streamer, altre ancora sono giochini di ispirazione retrò e arcade. La versione beta di questoprogetto di monetizzazione includerà più di 30.Read more…