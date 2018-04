Tv | a Milano a ottobre il primo festival delle serie

A Milano nasce il FeST - festival delle serie tv dall'11 al 14 ottobre - : ... il FeST intende essere una FeSTa, finalizzata a raccontare le serie attraverso protagonisti , ideatori, sceneggiatori, produttori, attori, ed esperti, con il supporto attivo dei servizi di streaming ...

Nasce Il Festival delle Serie TV : 4 giorni di proiezioni e incontri - a ottobre a Milano - Best Movie : Le partnership con i servizi di streaming e con le emittenti televisive permetteranno a FeST non solo di ospitare i protagonisti dei principali show del panorama globale ma anche di mostrare in ...

Milano. Dal 7 ottobre censimento permanente della popolazione : Un censimento permanente per fotografare la popolazione italiana. A partire dal 7 ottobre di quest’anno l’Istat rileverà con cadenza annuale

Milano. Contratto ATM prorogato fino al 31 ottobre 2020 : L’Amministrazione comunale di Milano ha deciso la proroga del Contratto di servizio di trasporto pubblico e dei servizi complementari ad Atm

Tpl : Comune Milano proroga contratto ad Atm fino a ottobre 2020 : Milano, 13 apr. (AdnKronos) – L’amministrazione comunale di Milano ha deliberato la proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico ad Atm fino al 31 ottobre 2020. La proroga del contratto di gestione, spiega una nota del Comune, riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, i sistemi di pagamento per l’accesso ad Area C, le attività di manutenzione e gestione delle tecnologie e degli impianti, la sosta a pagamento, ...

Biffy Clyro : a ottobre porteranno a Milano il loro MTV Unplugged Tour : In autunno i Biffy Clyro torneranno a trovarci con un nuovo Tour davvero speciale, che ci riguarda direttamente! L’1 ottobre 2018 Simon Neil e i fratelli James e Ben Johnston porteranno sul palco del Teatro Dal Verme di Milano il loro MTV Unplugged Tour. [arc id=”06741352-e705-11e6-bffd-a4badb20dab5″] La band scozzese si esibirà dal vivo in uno spettacolo completamente in acustico, presentando esclusivi arrangiamenti ...

Cantieri via XXX Ottobre : commercianti 'in rivolta' - Lodi : 'Al termine i lavori tra via Milano e via Valdirivo' - FOTO - : Si protrarranno fino a luglio i lavori per la ripavimentazione di via XXX Ottobre , iniziati lo scorso autunno, e i commercianti della zona insorgono. Così si esprime Emanuele Bonutti, titolare di ...