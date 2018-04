Tutti gli eventi di Savona e provincia per commemorare il 25 aprile

“Ma è proprio lei”. Avril Lavigne - cinque anni dopo : alle prese con una dura battaglia contro una terribile malattia - la cantante aveva fatto perdere le tracce di sé. Ora - rieccola all’improvviso tra lo stupore di Tutti (riuscite a riconoscerla ancora?) : Una delle star della musica internazionale più apprezzate al mondo, capace di imporre nel giro di pochissimi anni il suo nome all’attenzione del grande pubblico grazie alla sua grinta e al suo rock trascinante. Una carriera che sembrava lanciatissima quella di Avril Lavigne e che invece si è interrotta di colpo, con l’ultimo album risalente all’ormai lontano 2013 e un lunghissimo periodo di assenza dalle scene che aveva fatto ...

Dal 2 al 12 maggio l'Omeofest 2018. Tutti gli eventi a ingresso libero : ... ideatore e direttore di Omeofest, ha voluto dedicare la rassegna 2018 alla ripresa di un dibattito attuale: la contrapposizione fra la medicina come scienza esatta basata su un approccio ...

Cos'è JPEG XS - il formato d'immagine che comprime poco e che Tutti vogliono : ... inutile pensare di ridurre le dimensioni delle foto se queste non devono più stare sul dispositivo ma possono essere salvate in cloud e riprodotte in streaming; con il 5G non ci saranno di sicuro ...

Harry Potter : The Exhibition - Tutti gli eventi per i 20 anni di Harry Potter : Infine, se si vuole avere sempre con sé un tocco della magia del mondo di J.K. Rowling, l'edizione speciale del cofanetto DVD dell'intera saga arricchito dalla Moleskine con cover dedicata. La saga ...

In vendita il terzo blocco di biglietti per VascoNonStopLive 2018 - Tutti i dettagli dell’ultima tranche : Il terzo blocco di biglietti per VascoNonStop Live 2018 è finalmente in vendita. I fan attendevano da qualche settimana l'apertura delle prevendite dell'ultima occasione per ottenere un tagliando d'ingresso per il tour che il Blasco terrà nelle grandi arene, ma l'attesa è finalmente finita. I tagliandi saranno disponibili a partire dalle 10 del 26 aprile, e sarà questa l'ultima possibilità di accedere alle prevendite dal momento che sarà ...

Migranti : Candiani (Lega) - Pd ha fatto venire Tutti gli sbandati dell'Africa : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il Pd è un governo che ha fatto di questo paese la meta di tutti gli immigrati e gli sbandati del Mediterraneo e del Nord Africa". Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega in Sicilia parlando con i giornalisti a Palermo. "Non possiamo

Migranti : Candiani (Lega) - Pd ha fatto venire Tutti gli sbandati dell’Africa : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) – “Il Pd è un governo che ha fatto di questo paese la meta di tutti gli immigrati e gli sbandati del Mediterraneo e del Nord Africa”. Lo ha detto il senatore Stefano Candiani, commissario regionale della Lega in Sicilia parlando con i giornalisti a Palermo. “Non possiamo pensare di fare arrivare nel nostro Paese l’intero pianeta- dice – E’ una questione di buon senso. Dire ...

Maurizio Costanzo Show : stasera l’ultima puntata. Tutti gli ospiti : Stefano De Martino Ultimo appuntamento “in anticipo” per il Maurizio Costanzo Show. L’ultima puntata stagionale del talk Show di Canale 5 andrà in onda stasera (e non giovedì 26) alle 23.20 subito dopo il post partita di Champions League. Maurizio Costanzo intervisterà il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli in merito ai gravi episodi avvenuti di recente in alcune scuole. Direttamente dall‘Isola dei Famosi è in arrivo ...

Storia dell’omosessualità all’Università di Torino - tre motivi per cui Tutti vogliono studiarla : È stato un successo contro ogni aspettativa, quello registrato all’Università di Torino all’avvio del corso di Storia dell’omosessualità, tenuto dalla professoressa Maya De Leo. Come lei stessa ha dichiarato a Repubblica.it, avevano previsto di tenere le lezioni in un’aula da 50 di posti. È stato però necessario trovarne una molto più grande visto che le iscrizioni sono salite a più di trecento. Un trionfo che ci deve far riflettere, su almeno ...

Gli 8 miti da sfatare sul #Running e poi Tutti a correre! : La corsa è lo sport più facile da praticare soprattutto se si vive vicino a delle valvole di sfogo come parchi o Ville. Ma spesso si trovano scuse e giustificazioni che però non hanno fondamento medico e a sfatare i falsi miti sul running ci pensa Top Doctors. La corsa è uno stile di vita, c’è chi non smette mai né con il caldo torrido, né con il freddo e la pioggia. Poi ci sono gli occasionali, che vanno a correre solo in alcuni periodi ...

Consultazioni Fico - apertura a sorpresa del PD : ecco Tutti gli scenari [LIVE] : E' allora possibile discutere nel PD di una prospettiva politica senza veleni, senza sospetti, senza accuse di coltivare ambizioni personali? Io dico che abbiamo l'obbligo di verificare nei contenuti ...

25 Aprile a Roma e provincia : Tutti gli eventi : In programma, oltre a scienza e dibattiti, sport, giochi e musica. Ma 25 Aprile significa anche gite fuori porta. A Nazzano si tiene la 15esima edizione della sagra delle pappardelle al cinghiale. Ad ...

Il 25 Aprile di Busto Arsizio : Tutti gli eventi in programma : L'evento sarà ripreso e trasmesso in streaming sulla web TV del Comune. Il servizio di accoglienza del pubblico sarà svolto dagli alunni dell'indirizzo accoglienza turistica del Verri guidati dalla ...

Meningite - morto un ragazzino di 18 anni : vaccino per Tutti gli studenti della sua scuola : Diego Currò aveva 18 anni, era di Senago e studiava all'Iis Lagrande di via Litta, a Milano. Il ragazzo è morto mercoledì scorso all'ospedale Niguarda di Milano a causa...