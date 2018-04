Turismo | città d’arte e mare le mete scelte per i prossimi ponti

Viaggi & Turismo : Valencia - una città a misura di bambino [GALLERY] : Valencia è una destinazione ideale per trascorrere una vacanza in famiglia, grazie alle tantissime attività dedicate ai piccoli turisti. La primavera, poi, è la stagione perfetta per visitare questa meravigliosa città: con l’arrivo delle belle giornate, infatti, sarà ancora più divertente per i bambini passare del tempo all’aperto nei tantissimi spazi verdi, passeggiare lungo le bellissime spiagge e per le vie della città o divertirsi con ...

'Commercio è Turismo : la sfida dei distretti urbani per rilanciare le città' : BRINDISI - Il commercio ha storicamente caratterizzato l'identità delle città. A partire dagli anni ottanta si sono fatte strada nuove tipologie di acquisto, sono sorti i centri commerciali, a cui ...

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (6) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Il premio Olivetti, giunto alla terza edizione, ha lo scopo di diffondere buone pratiche riguardanti percorsi innovativi e di apprendimento e valorizzazione delle persone e di sviluppo delle organizzazioni di riferimento, individuando enti o aziende che si siano contraddistinte per i risultati ottenuti a livello individuale, di team e organizzativi. Il progetto presentato dal Comune riguarda ...

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (5) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Premio ‘Adriano Olivetti per l’eccellenza nella formazione”. ‘La conferma del raggiungimento degli eccezionali risultati del settore Musei, cultura e promozione della crescita è il conseguimento, al premio Olivetti, del maggior numero di riconoscimenti rispetto agli altri partecipanti dopo il brillante successo ottenuto nella precedente edizione”, ha annunciato il vicesindaco ...

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Se si osservano gli arrivi (corrispondenti alla registrazione del turista nella struttura di riferimento) nel 2014 sono stati 194.549, nel 2015 213.297 e nel 2016 219.023. Dal 2014 al 2016 si riscontra, pertanto, un aumento negli arrivi dell’12,58%, delle presenze del 26,33%. Per il 2017 sono a disposizione i dati da gennaio a settembre, pari a 461.746 presenze e 197.247 arrivi.Se si confrontano i ...

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per esempio in campeggio, ostello o convitto religiosi l’imposta è di 0,50 euro a persona a notte, invece in affittacamere, appartamenti, bed breakfast è di 2 euro. Nel caso delle strutture alberghiere l’imposta varia da 1 euro a 3 euro, a seconda della tariffa del pernottamento. Serve a finanziare interventi turistici, anche a sostegno delle strutture ricettive o per la manutenzione, ...

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 : Vicenza, 2 apr. (AdnKronos) - Vicenza si conferma sempre più città turistica come dimostrato dagli incassi derivati dall’imposta di soggiorno che risultano in aumento anno dopo anno fino a raggiungere i 648.325 euro nel 2017, con un incremento del 49,36% dal 2014. E’ questa la somma dichiarata sulla

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Riflettendo così la grande, costante crescita delle presenze alberghiere, che anno per anno fanno segnare un aumento a doppia cifra: già a settembre, prima che scattasse ‘l’effetto grande mostra”, i parziali del 2017 superavano abbondantemente i totali del 2014. E ci aspettiamo che i dati definitivi mostrino le presenze alberghiere superare decisamente le 600 mila: nel 2014 erano ...