Turismo 25 aprile | Coldiretti Ixè | ' In viaggio un italiano su 3'

25 aprile : AssoTurismo-Cst - bel tempo spinge prenotazioni last minute : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Il bel tempo spinge le prenotazioni last minute per il 25 aprile, soprattutto verso il mare. Secondo il monitoraggio condotta da Assoturismo Confesercenti – Cst, la saturazione dell’offerta ricettiva nazionale disponibile online per la Festa della Liberazione si attesta sul 72%, trainata dalle performance di città d’arte e località balneari, dove risulta occupato in media oltre l’80% ...

25 Aprile - Campania : “Nuovo boom per l’agriTurismo” : Dopo quello di Pasqua si annuncia un nuovo boom per il ponte lungo del 25 Aprile, che per molti proseguirà fino al 1° maggio. Lo annuncia Coldiretti Campania confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica. Una rete – spiegano Coldiretti e Terranostra Campania – con circa 100 aziende disseminate su tutto il territorio regionale, dalle montagne del Matese all’Appennino sannita e irpino, ...

25 Aprile - Coldiretti : un italiano su 3 al mare - molto gettonato il Turismo verde : Ha scelto il mare quasi un italiano su tre (33%) che ha colto l’occasione per fare vacanza nei ponti di primavera ma molto gettonato è il turismo verde tra campagne, parchi e oasi naturali (32%) che batte le città d’arte (20%), la montagna e i laghi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’, per la giornata mondiale della Terra, nel lungo ponte del 25 Aprile durante il quale 7 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in viaggio. A ...

Coldiretti : 800 mila italiani in agriTurismo per il 25 aprile : La Coldiretti annuncia che per il ponte del 25 aprile ben 800 mila italiani hanno scelto di trascorre la giornata in un agriturismo.

Turismo - Federalberghi : 8 milioni in viaggio per il 25 aprile e 7 milioni per ponte del 1° maggio : “I ponti di Primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l’estate: se queste sono le premesse, il desiderio di viaggio e l’effettivo movimento di viaggiatori andrebbe incentivato con tutti gli strumenti possibili. Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà ed il clima di incertezza”. E’ il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente di ...

Turismo - Castello di Donnafugata aperto 25 aprile e primo maggio : L'ufficio Cultura e Beni culturali del Comune di Ragusa comunica che il Castello di Donnafugata sarà aperto il 25 aprile e il primo maggio: gli orari.

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

Pasqua - ConfTurismo : in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10 : Solo due italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, ad aprile, con almeno un pernottamento. Il dato, sostanzialmente in linea con lo scorso anno, sconta, oltre alle ...