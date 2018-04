sport.tiscali

: UDINESE - Tudor: 'Finire nel modo giusto e ripartire' - apetrazzuolo : UDINESE - Tudor: 'Finire nel modo giusto e ripartire' - napolimagazine : UDINESE - Tudor: 'Finire nel modo giusto e ripartire' -

(Di martedì 24 aprile 2018) ANSA, - UDINE, 24 APR - "E' un momento delicato. Per questo non vorrei parlare tanto di me, c'è un lavoro delicato da fare pernelquesta stagione e poi partire per la prossima ...