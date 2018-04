huffingtonpost

: Trump spazzola la giacca di Macron: 'C'è un po' di forfora' - HuffPostItalia : Trump spazzola la giacca di Macron: 'C'è un po' di forfora' -

(Di martedì 24 aprile 2018) "Tolgo un po' dida qui.deve essere perfetto". Donaldtiene al look impeccabile di Emmanuel. Nello Studio Ovale, davanti a cronisti e fotografi, il presidente degli Stati Uniti non esita a 're' il bavero delladel presidente francese, che sorride sorpreso."Dicono tutti che tra noi c'è una grande amicizia e hanno ragione. Finalmente, non è una fake news. Abbiamo un rapporto speciale, infatti tolgo un pò diqui... Deve essere perfetto, è perfetto", dice, prima di una vigorosa stretta di mano, tutto sommato 'regolare' e non paragonabile a quella, durata circa 30 secondi, che caratterizzò l'incontro dello scorso anno.