Trump chiama Kim Jong-un e avvisa Teheran

Trump chiama Erdogan per discutere della Siria : Telefonata fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan per discutere della crisi in Siria. "I due leader hanno concordato di restare in stretto contatto sulla situazione", rende noto la Casa Bianca.Un colloquio che sottolinea la tensione di questi momenti. Infatti la Turchia potrebbe avere un ruolo fondamentale nella crisi Siriana, data la sua posizione intermedia tra Washington e Mosca. La telefonata di ...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye

Trump licenzia McMaster e chiama Bolton alla Sicurezza nazionale : NEW YORK - Un’altra vittima eccellente delle purghe di Donald Trump contro gli “infedeli”. Un altro nome dell'estremismo conservatore che sale alla ribalta al suo posto. A cadere -...

Trump licenzia McMaster e chiama Bolton alla Sicurezza nazionale : NEW YORK - Un'altra vittima eccellente delle purghe di Donald Trump contro gli 'infedeli'. Un altro nome dell'estremismo conservatore che sale alla ribalta al suo posto. A cadere - una fine ...

Trump chiama Putin e spegne la polemica sulle congratulazioni. Il presidente russo : "Conteniamo la corsa agli armamenti" : Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso la possibilità di un futuro incontro. Precedentemente aveva fatto discutere il fatto che Trump non aveva ancora telefonato per la rielezione. Ma "non deve essere considerato come un atto non amichevole", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

Cremlino - Trump ha chiamato Putin : ANSA, - MOSCA, 20 MAR - Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno ...

LUCA GUADAGNINO - CHIAMAMI COL TUO NOME/ "Nell'America Trumpiana non è andata benissimo" (Che tempo che fa) : LUCA GUADAGNINO, regista del film CHIAMAMI col tuo NOME, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda questa sera. Già prepara il sequel della pellicola(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:45:00 GMT)

Dazi Usa-Ue - fallisce primo incontro/ Ultime notizie : Malmstrom preoccupata - Macron chiama Trump : Dazi Usa-Ue, fallisce primo incontro. Malmstrom preoccupata, Macron chiama Trump. Ultime notizie dopo trilaterale a Bruxelles. Diplomazie al lavoro: proseguono contatti con Washington(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 21:33:00 GMT)

Xi ha chiamato Trump per spronarlo a parlare con Kim al più presto : La Cina auspica che il dialogo diretto tra Stati Uniti e Corea del Nord arrivi “il prima possibile” e che Washington e Pyongyang dimostrino di avere il “coraggio politico” necessario per arrivare a un esito positivo sulla crisi missilistica e nucleare nord-coreana. La Cina ha apprezzato il “gesto positivo”, proveniente da Washington, di accettare l’offerta di colloqui del leader di Pyongyang, Kim ...

Macron chiama Trump : con i dazi si rischia guerra commerciale : Il presidente della repubblica francese, Emmanuel Macron, ha telefonato al suo omologo americano, Donald Trump per parlare dei temi del commerciointernazionale, della Corea del Nord e della Siria. Sul ...