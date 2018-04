Trump | ' Accordo sul nucleare con l' Iran terribile | è un disastro'

Trump : accordo con l'Iran un disastro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Trump e Macron vanno d'amore e d'accordo. Ma non sul nucleare in Iran : vanno d'accordo su molti temi Emmanuel Macron e Donald Trump, come è emerso in queste ore dopo l'incontro tra i due leader alla Casa Bianca. Addirittura il giovane presidente francese ha sottolineato che con Trump ha un "rapporto speciale". E Trump prima di entrare nello studio ovale ha lodato il lavoro di Macron e ha detto: "Sarà un presidente fantastico per la Francia. La mia è solo una previsione".Su un punto, però, c'è dissidio totale: "Le ...

MACRON DA Trump/ Relazioni Francia-Usa : sul tavolo l'accordo del nucleare iraniano : MACRON da TRUMP, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:40:00 GMT)

NAFTA - Trump fa pressing sul Congresso per concludere un nuovo accordo : Teleborsa, - Linea dura del Presidente Donald Trump sempre più propenso a concludere i colloqui sul NAFTA - North American Free Trade Agreement , che regola gli scambi fra Stati Uniti e Paesi come ...

NAFTA - Trump fa pressing sul Congresso per concludere un nuovo accordo : Linea dura del Presidente Donald Trump sempre più propenso a concludere i colloqui sul NAFTA - North American Free Trade Agreement , che regola gli scambi fra Stati Uniti e Paesi come Canada e Messico ...

Accordo nucleare con l'Iran - dazi commerciali e Siria : Macron arriva a Washington per 'pressare' Trump : "Trump whisperer", l'uomo capace di sussurrare a Trump. Emmanuel Macron, accompagnato dalla premiere dame Brigitte, è sbarcato oggi alla Casa Bianca con questa fama per una missione difficilissima, che mette in discussione l'America first: convincere il presidente Usa a non uscire dall'Accordo sul nucleare iraniano, a non imporre i dazi alla Ue e a non ritirarsi dalla Siria. E tenere una linea dura, ma aperta al dialogo, verso Putin, con ...

Su TIM scontro a distanza tra Trump e Macron. L'accordo arriverà dal Brasile? : Vivendi ha vinto la battaglia legale flash contro Elliott Management. Il Tribunale di Milano ha accolto la sua richiesta di sospensione dell'integrazione dell'ordine del giorno richiesta dal fondo ...

Iran : accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...

Dazi - Trump : con Cina troveremo accordo : 16.35 Dopo l'annuncio di nuovi Dazi nei confronti di prodotti cinesi e le contromisure annunciate dalla Cina,Trump tenta di gettare l'acqua sul fuoco e assicura che si troverà un accordo con Pechino. "La Cina rivedrà le sue barriere commerciali perché è la cosa giusta da farsi, le tasse diventeranno reciproche e un accordo verrà fatto sulla proprietà intellettuale", ha twittato il presidente Usa, sottolineando che ci sarà "un grande futuro per ...

Usa - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su commercio : New York, 8 apr. , askanews, Con la Cina 'sarà trovato un accordo' per evitare un conflitto sul commercio. Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 'La Cina ritirerà le ...

Usa - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su commercio : New York, 8 apr. , askanews, - Con la Cina "sarà trovato un accordo" per evitare un conflitto sul commercio. Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump."La Cina ritirerà le ...

Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA : Teleborsa, - L'Amministrazione Trump starebbe per annunciare un accordo preliminare sul NAFTA - North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico,...

Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA : L'Amministrazione Trump starebbe per annunciare un accordo preliminare sul NAFTA - North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico, nonostante ...

Le nomine di Trump fanno tremare l'accordo sul nucleare iraniano : Cohen ha assolutamente ragione, anche se la minaccia del terrorismo jihadista e gli equilibri di un mondo senza un governo coerente impongono alla Francia di conservare un buon rapporto di lavoro con ...