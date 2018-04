Trump a Macron | ' L' accordo con l' Iran è un disastro' Il francese | ' Tutto è possibile'

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Asse Trump-Macron alla Casa Bianca - ma resta il nodo Iran - : Dopo il bilaterale a Washington, il presidente francese apre all'ipotesi di una nuova intesa per disciplinare lo sviluppo nucleare di Teheran. Il tycoon: "Quello attuale è un accordo disastroso". I ...

Iran - Macron propone un nuovo accordo sul nucleare per tenere a bordo Trump : «Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide» sul nucleare Iraniano, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente ...

Vertice Usa-Francia - la conferenza stampa in diretta di Trump e Macron : Il presidente Usa Donald Trump riceve a Washington il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine della visita di Stato, faccia a faccia nello Studio Ovale e la conferenza stampa congiunta

Trump e Macron vanno d'amore e d'accordo. Ma non sul nucleare in Iran : vanno d'accordo su molti temi Emmanuel Macron e Donald Trump, come è emerso in queste ore dopo l'incontro tra i due leader alla Casa Bianca. Addirittura il giovane presidente francese ha sottolineato che con Trump ha un "rapporto speciale". E Trump prima di entrare nello studio ovale ha lodato il lavoro di Macron e ha detto: "Sarà un presidente fantastico per la Francia. La mia è solo una previsione".Su un punto, però, c'è dissidio totale: "Le ...

La missione non riesce. Cerimonie e un “rapporto speciale” - ma Macron e Trump sull’Iran restano divisi : Per Donald Trump, l'accordo sul nucleare iraniano resta "un disastro". Il presidente Usa lo ha detto chiaramente accogliendo alla Casa Bianca il suo omologo francese Emmanuel Macron, al secondo giorno della sua missione americana. Una missione tra i cui obiettivi c'era, appunto, quello di convincere Washington a non abbandonare l'intesa firmata nel luglio 2015 con Teheran. Almeno per ora, la strategia dell'amicizia non sembra aver premiato il ...

Trump spazzola la giacca di Macron : "C'è un po' di forfora" : "Tolgo un po' di forfora da qui. Macron deve essere perfetto". Donald Trump tiene al look impeccabile di Emmanuel Macron. Nello Studio Ovale, davanti a cronisti e fotografi, il presidente degli Stati Uniti non esita a 'spazzolare' il bavero della giacca del presidente francese, che sorride sorpreso."Dicono tutti che tra noi c'è una grande amicizia e hanno ragione. Finalmente, non è una fake news. Abbiamo un rapporto speciale, ...

Macron punta su Trump per 'rendere la Francia di nuovo grande' : E, mentre l'Unione Europea latita sul fronte delle grandi decisioni di politica estera, Macron strizza l'occhio a chi di nazionalismo se ne intende. Trump, dal canto suo, a dispetto della sua scarsa ...

Trump a Macron - dobbiamo essere uniti : ANSA, - WASHINGTON, 24 APR - "Questo e' il momento per essere forti, siamo forti e uniti, onorando il nostro passato e guardando a futuro con fiducia e orgoglio". Lo ha detto il presidente degli Stati ...

Macron arrivato alla Casa Bianca - prima visita di stato dell'era Trump : I due capi di stato avranno un colloquio bilaterale. Per la cerimonia di benvenuto presenti 500 membri delle forze armate

Casa Bianca - cosa ci fanno Trump e Macron con la zappa? : A onore del vero non è proprio una zappa, è un badile e non c’è bisogno di essere esperti agronomi per riconoscerlo. Quello che sicuramente fa un po’ strano è vederlo imbracciato da Donald Trump e il presidente francese Emmanuel Macron, stretti nei loro completi a giacca perfettamente stirati mentre dietro di loro le rispettive First lady, in rigoroso tacco a spillo e gonne sopra il ginocchio, sorridono divertite. Non è ...

MACRON DA Trump/ Relazioni Francia-Usa : sul tavolo l'accordo del nucleare iraniano : MACRON da TRUMP, visita del presidente della Francia al capo di stato Usa: l'asse comune sulla guerra sui dazi, sulla minaccia nucleare e sul dossier Siria(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:40:00 GMT)

Melania Trump vs Brigitte Macron : uno a zero - palla al centro : Diabolica Melania. Silenziosa, discreta, impassibile e imperturbabile, la signora Trump dimostra però, ad ogni occasione che l’agenda politica del marito Presidente le offra, di sapere dare la zampata più feroce e letale. Una forma di difesa che però è anche una sublime capacità di attaccare, come gli animali quando si sentono minacciati e braccati. Mettiamoci nei suoi panni. La Flotus sa che dovrà incontrare Emmanuel Macron e la tanto ...