Troppo smartphone fa litigare le coppie

(Di martedì 24 aprile 2018) L’amore al tempo dell’online: un potenziale titolo per un romanzo rosa oppure per un manuale che faccia il punto della situazione sui vantaggi e gli svantaggi che l’essere perennemente connessi comporta nella vita delle. In attesa di un simile best-seller, a illustrare la situazione ci ha pensato una nota azienda di sicurezza informatica, Kaspersky Lab. Stando ai risultati di uno studio da essa condotto anche in Italia, la dipendenza dai dispositivi mobile che permettono di essere perennemente connessi non comporta rischi solo nelle attività lavorative, ma anche nella vita privata, e a maggior ragione nelle relazioni. Da una parte, infatti, i vari servizi di messaggistica online sono di un aiuto quando una coppia è all’inizio del rapporto o quando vive a distanza: in questi casi, il feedback positivo degli intervistati varia dal 62% fino al 75%. ...