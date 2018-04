Trapianto di pene e scroto su un reduce di guerra | è il primo caso al mondo

Eseguito il primo Trapianto al mondo di pene e scroto : Per la prima volta nella storia è stato portato a termine con successo un trapianto di pene e scroto. A portare a compimento l'operazione è stato il team medico della

Il primo Trapianto completo di pene e scroto al mondo : 14 ore. È questo il tempo impiegato dai medici del Johns Hopkins Hospital di Baltimora per un’operazione davvero straordinaria. Infatti, il 26 marzo scorso, un giovane militare, che aveva perso i genitali a causa dell’esplosione di una bomba in Afganistan, ha ricevuto per la prima volta al mondo un trapianto totale di pene, scroto e parte della parete addominale, prelevati da un donatore di organi deceduto. Sono stati eseguiti altri ...

In Italia migliaia di uomini senza pene - presto da noi il quarto Trapianto al mondo : ... l'uomo australiano che nel 1998 ricevette il primo trapianto di mano ne chiese la rimozione 3 anni dopo; il paziente cinese del primo trapianto di pene al mondo nel 2006 ha chiesto che gli venisse ...