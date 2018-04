Torquati | chiediamo imminente apertura giardini scuole nostro Municipio

romadailynews

(Di martedì 24 aprile 2018): a rimetterci sono studenti e bambini Roma – Di seguito la nota del capogruppo delXV e membro dell’assemblea nazionale e segreteria romana del Pd Roma, Daniele. “l’deidelledel. A rimetterci sono studenti e bambini, costretti nelle classi in questa solare primavera romana. Dopo settimane di incapacità politica e amministrativa dimostrata dalla maggioranza che governa purtroppo il, incapace di districarsi tra Comune e Dipartimenti, non ci sono più scuse. Ilrisolva un’incapacità che sfiora il ridicolo”.: chiusuramanifesta incapacità “Dopo la chiusura del nido Bellagio- prosegue- la confusione del trasporto scolastico con i relativi disagi per le famiglie, i 50mila euro persi nel 2016 e i 106mila euro ...