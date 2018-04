: #UltimOra #Toronto, furgone sui passanti, si aggrava il bilancio: almeno 9 morti e 16 feriti - SkyTG24 : #UltimOra #Toronto, furgone sui passanti, si aggrava il bilancio: almeno 9 morti e 16 feriti - MediasetTgcom24 : Furgone sui passanti a Toronto, 9 morti e 16 feriti il bilancio #toronto - Tg3web : +++ 9 morti travolti da furgone a Toronto, primo bilancio ufficiale della Polizia +++ -

a dieci il numero delle persone uccise dall'uomo che ain Canada, ha travolto con un furgone noleggiato la folla sul marciapiede. Lo ha riferito la polizia durante un briefing con la stampa, Circa 16 i feriti, quattro dei quali verserebbero in gravi condizioni. Sulla base delle informazioni finora disponibili,secondo la polizia, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non esiste alcuna connessione con un possibile atto di terrorismo",ma si ipotizza il gesto di un folle.(Di martedì 24 aprile 2018)