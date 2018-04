Toronto | identificato autista furgone | è studente 25enne armeno

Strage Toronto - identificato il killer : 2.19 Il killer di Toronto, in Canada,secondo la Cbs è Alek Minassian,25 anni.Nel suo profilo Linkedin si descrive studente del Seneca College di Richmond Hill, in Ontario.Secondo la Cnn era già noto alle forze dell'ordine e la Nbc precisa che aveva fatto ricerche on line sulla Strage del 2014 di Isla Vista, in California, e 'chattato' sull'argomento. A Isla Vista il 22enne Elliott Rodger uccise 6 persone e ne ferì 14. Minassian, cognome di ...