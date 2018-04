Toronto | identificata la prima vittima | è una donna italo canadese

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Si chiama Anne Marie D'Amico ladella strage diad essere stata.Lo ha confermato il suo datore di lavoro, Peter Intraligi, presidente di Invesco Canada, e altre fonti diplomatiche sottolineano che era cittadina, ma con origini italiane. La società ha confermato la morte della ragazza, dopo essersi accertata che i famigliari erano già stati informati dell'accaduto. La ragazza, presso l'Invesco, si occupava di analizzare gli investimenti ed era impegnata in diversi progetti umanitari.È ladella follia omida dello studente che, lunedì pomeriggio, ha investito i passanti con un furgone, uccidendone dieci e ferendone altri cinque. Per la strage è stato arrestato uno studente di venticinque anni di origine armena, Alek Minassian, che frequentava il college ma era sempre solitario, problematico e con una passione per le ...