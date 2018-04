Toronto | furgone sui pedoni | in manette uno studente armeno

ilgiornale

(Di martedì 24 aprile 2018) Ilbianco è piombato sulla strada più famosa della città, Yonge Street, proprio mentre aera in corso la riunione dei ministri Esteri e degli Interni del G7. "Un atto deliberato", come lo ha definito la polizia, che ha strappato la vita a dieci persone e ha ferito altri quindici passanti (guarda il video). Dopo essere salito sul marciapiede che Alek Minassian, uno25enne di origine armena residente in un sobborgo di, ha falciato iper oltre due chilometri (guarda la gallery). Dopo la strage ha provato a fuggire ma è stato arrestato dagli agenti.L'attacco è avvenuto alle 13:30 ora locale (le 19,30 in Italia), all'incrocio tra Yonge e Finch, a una trentina di chilometri dal luogo in cui erano riuniti i ministri del G7, tra cui gli italiani Angelino Alfano e Marco Minniti. Il furgoncino era stato noleggiato. Alcune delle vittime non sono ancora state ...