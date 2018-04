“Togli subito quel post da Instagram” Poi la aggredisce | il padre su tutte le furie per

caffeinamagazine

: RT @sempreciro: Le persone cattive sono come le schegge di legno che si conficcano nelle mani: se non le togli subito, continueranno a fart… - QuelloCheNnDici : RT @sempreciro: Le persone cattive sono come le schegge di legno che si conficcano nelle mani: se non le togli subito, continueranno a fart… - michelarabino : RT @sempreciro: Le persone cattive sono come le schegge di legno che si conficcano nelle mani: se non le togli subito, continueranno a fart… - VatteneOut : RT @GilbertoNanni: @Sport_Mediaset Allegri vergognati sei un miserabile allenatore ma che cazzo di formazione iniziale hai fatto togli il d… -

(Di martedì 24 aprile 2018) Unpubblicato su Instagram, dili che ogni giorno si vedono a bizzeffe e che si confondono nel mare dei contenuti social. E che però ha scatenato un’aggressione violentissima da parte dei genitori nei confronti di una ragazzina di soli 13 anni, colpevole di aver lanciato in retecontenuto considerato inopportuno. La giovane vive nel Vimercatese, in provincia di Monza, dove come riportato dal Messaggero si è svolta questa assurda vicenda. Il, 40 anni, le si è infatti scagliato contro, colpendola con una serie di calci e pugni. Non pago, per umiliarla e mettere nella sua testa fine agli eccessi della figlia e alle sue disobbedienze, ha preso delle tronchesi e ha tagliato le unghie della mani alla ragazza per poi strapparle il piercing dall’ombelico. L’uomo, italiano, di professione impiegato, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti ...