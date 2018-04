Tiro a volo | Coppa del Mondo Changwon 2018 | Mauro De Filippis SONTUOSO! Trionfo netto nel

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : azzurre fuori dalla finale nel trap - bene Mauro De Filippis : Avara di soddisfazioni, per i colori azzurri, la gara del trap femminile valida per la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, nessuna azzurra si è qualificata per l’atto conclusivo. Nelle prime due serie di piattelli della qualifica della gara maschile bene Mauro De Filippis, al momento secondo. Nella gara femminile le qualificazioni hanno incoronato la sanmarinese Alessandra Perilli, la quale con ...

Tiro a volo : Cdm Corea - Rossi è a -6 : ANSA, - CHANGWON , Corea DEL SUD, , 22 APR - La seconda 'tappa' di Coppa del Mondo di Tiro a volo ha preso il via con le prime tre serie di Fossa Olimpica donne. Dopo i primi 75 piattelli a guidare la classifica provvisoria è la 47enne finlandese Satu Makela-Nummela, oro ai ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile Jessica Rossi ancora in corsa per la finale. Indietro le altre azzurre : Scattata a Changwon, in Corea del Sud, la seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: in scena quest’oggi le qualificazioni del trap femminile. Per l’Italia sono scese in pedana Jessica Rossi, Alessia Iezzi ed Alessia Montanino. Sono state completate le prime tre serie di piattelli, ed in testa, con un perfetto 75/75, c’è la finlandese Satu Makela-Nummela. Indietro le azzurre, con la sola Jessica Rossi che, ...

Campionato regionale Tiro a volo Anlc. In estate le finali nazionali : Con l'appuntamento di domenica 22 aprile si apre la ricca stagione per gli appassionati di tiro a volo con le competizioni organizzate in Umbria dall'Associazione Nazionale Libera Caccia. Si inizia al ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : torna Chiara Cainero - l’Italia cala gli assi : Un’Italia completamente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Changwon, in Corea del Sud, per la seconda prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località asiatica si terranno i Mondiali ad inizio settembre e per questo motivo la tappa appare come una prova generale dell’evento. Rispetto a quanto visto nella prima prova messicana, il DT Albano Pera ha totalmente rivoluzionato la compagine italiana ...

Tiro a volo : Changwon - prove di Mondiale : ANSA, - Changwon , COREA DEL SUD, , 14 APR - La seconda prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo, a Changwon, rappresenta il primo passo nel percorso di avvicinamento all'Olimpiade di Tokyo 2020. L'...

Tiro a volo : podio azzurro in Marocco : ANSA, - RABAT, 31 MAR - Il Gran Premio del Marocco di Tiro a volo si chiude con un dominio assoluto dell'Italia nella gara di Skeet. Il podio è stato tutto azzurro, con l'oro di Valerio Andreoni, l'...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : nello skeet maschile l’Italia vince la classifica a squadre. Tre azzurri nei primi quattro nell’individuale : Si chiude con un’ottima prestazione degli azzurrini dello skeet maschile la tappa australiana della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: a Sydney l’Italia vince la classifica a squadre e centra il secondo posto con Matteo Chiti, il terzo con Niccolò Sodi ed il quarto con Elia Sdruccioli. Vittoria nell’individuale, con nuovo record del Mondo, per il cinese Dou Xuyang. Nelle eliminatorie il miglior punteggio era stato di Elia ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Bene gli uomini in qualifica : Si sono appena concluse le gare di Tiro a volo valide per la penultima giornata della tappa di Coppa del Mondo junior in corso a Sydney, in Australia: amaro quarto posto per Giada Longhi nello skeet femminile. Nella gara maschile Bene in qualifica Matteo Chiti, Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi. Giada Longhi, che aveva chiuso le qualificazioni al secondo posto, ha solo sfiorato il podio in finale, classificandosi quarta nella gara vinta ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Giada Longhi seconda dopo le prime tre serie di qualificazione nello skeet femminile : Continua a Sydney, in Australia, la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: all’alba italiana si è disputata la prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile, dopo la chiusura delle gare dedicate alla fossa olimpica. Due erano le italiane in gara: Giada Longhi è seconda dopo tre serie, mentre si è ritirata Maria Lucia Palmitessa. dopo 75 piattelli in testa c’è l’australiana Aislin Jones, a quota 68, ...

Tiro a volo : Italia 'mista' oro a Sydney : ... anche la coppia mista formata da Erica Sessa e Teo Petroni regala all'Italia il primo posto nel nuovo evento olimpico del Mixed Team con una prestazione da doppio record del mondo. Il primo gli ...

