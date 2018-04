TIM - Vivendi si aggiudica il primo round : TIM resta sotto i riflettori del mercato nel giorno in cui gli azionisti si riuniscono per l'approvazione del bilancio 2017 e l'erogazione del dividendo. Non ci sarà all'ordine del giorno, invece, l'...

Accolto ricorso TIM e Vivendi - ad assemblea domani non andrà revoca consiglieri francesi : ANSA, - MILANO, 23 APR - Il tribunale di Milano ha Accolto il ricorso di Tim e Vivendi . L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell' assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la ...

Tribunale Milano accoglie ricorso di TIM e Vivendi - rinnovo Cda il 4 maggio : Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Tim e Vivendi. L'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Per il rinnovo del Cda si va al 4 maggio.La presentazione di dimissioni in blocco dei consiglieri Tim non è "palesemente ingiustificata" e "neppure pare essere univocamente diretta a perseguire un intento di danno", nei ...