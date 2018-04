Tim | Vivendi battuta Capone resta presidente dei sindaci Genish riconfermato

Assemblea Tim - Vivendi battuta sulla conferma del capo dei sindaci : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull' Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Il fondo Usa : "Il 4 maggio si volta pagina" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull' Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Ora basta - smettetela. Bernabè a Vivendi ed Elliott - "Toni eccessivi danneggiano Tim " : Smettetela, ci danneggiate. Questo il senso dell'intervento di Franco Bernabè, vice presidente esecutivo di Tim, nel corso dell'Assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare i conti del 2017 e la nomina del Ceo Amos Genish. Alla presenza del 56% del capitale sociale, Bernabè ha espresso l'auspicio che "tutti i soci, in particolare quelli portatori di significativi interessi", si comportino con "una dialettica costruttiva". Nello ...

ASSEMBLEA Tim / Nello scontro tra Vivendi-Elliott Cdp sale al 4 - 78%. Bernabé : toni eccessivi tra soci : ASSEMBLEA degli azionisti di Telecom Italia al via. Lo scontro Vivendi-Elliott viene commentato anche da Franco Bernabè. Intanto Cdp sale nel capitale di Tim(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Bernabé : "Toni eccessivi tra i soci" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull' Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Tim - Vivendi si aggiudica il primo round : Teleborsa, - TIM resta sotto i riflettori del mercato nel giorno in cui gli azionisti si riuniscono per l'approvazione del bilancio 2017 e l'erogazione del dividendo. Non ci sarà all'ordine del giorno,...