TIM | quasi il 98% del capitale presente vota a favore di Genish

“Esco in diretta - giuro”. Grande Fratello - tensione alle stelle tra gli inquilini. Le liti in Casa sono quasi all’ordine del giorno - ma l’ulTIMa è grossa. Al punto che c’è chi non ce la fa già più e vuole mollare tutto : Grande Fratello, il reality è appena iniziato, ma gli inquilini della Casa sono tutto fuorché tranquilli. Le prime incomprensioni e i primi litigi hanno già fatto da padroni nel corso della prima settimana e se questa è la premessa chissà che succederà nei prossimi giorni, mamma mia! Non tutti i sedici concorrenti, ovviamente, sono fumantini, ma qualcuno sì e ha già avuto modo di dimostrarlo in Casa. Una di questi è Lucia Bramieri, che ...

Napoli - 25 arresti per droga : quasi tutte donne/ UlTIMe notizie : smantellato mercato "autonomo" da clan : Napoli, 25 arresti per droga: quasi tutte donne. Agenti della compagnia di Torre del Greco hanno smantellato mercato autonomo da clan in 11 piazze della provincia.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:16:00 GMT)

Gruppo FS Italiane - Mazzoncini : "Nel 2018 invesTIMenti aumenteranno a quasi 8 miliardi" : ... quindi il Gruppo si conferma di gran lunga primo investitore del paese", ha affermato Mazzoncini, che aggiunge ridendo " tiene in moto l'economia , direi che la tiene in movimento, sia con l'indotto ...

Agnelo-Diaco : Lavori scolmatore Via Campotosto quasi ulTIMati : Roma – Alessandra Agnello e Daniele Diaco, rispettivamente Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ancora un risultato positivo in arrivo per i cittadini romani. Entro la fine del 2018 verrà definitivamente risolta l’annosa questione dello scolmatore di via Campotosto, Municipio IV. È quanto riferito in Commissione ...

“Una fine orribile…”. Muore al nono mese. La gravidanza era quasi finita ed era al setTIMo cielo : tra poco avrebbe conosciuto il suo bebè. Ma la sua storia è agghiacciante : “ecco come l’abbiamo ritrovata” : Aveva appena 18 anni e aspettava il suo primo figlio. Un’età sicuramente difficile per portare avanti una gravidanza, ma Aiyonna Clarice Barrett era serena e felice di portare in grembo il suo bambino. Dopo essere rimasta incinta la giovane era rimasta a vivere con la famiglia nella loro casa del North Carolina (Usa), ma il suo fidanzato era preoccupato e in ansia per questo figlio in arrivo e non desiderato. Poi è arrivata la ...

Più di 5 o 6 bicchieri di vino a setTIMana accorciano la vita. In Italia limiti raccomandati quasi del 50% più elevati : Bere più di 5-6 bicchieri di vino a settimana (più precisamente poco più di 5 pinte di birra o 5 bicchieri di vino da 175 millilitri l'uno, pari a 100 grammi di alcol o 12,5 unità alcoliche) accorcia la vita: si tratta di una quantità inferiore a quelle che costituiscono i limiti raccomandati attualmente in vigore in vari paesi tra cui il nostro (Italia, Spagna e Portogallo hanno dei limiti raccomandati quasi ...

AL BANO CARRISI/ In arrivo le ulTIMe blind audition : Il #Teamalbano quasi al completo (The voice of Italy) : Dopo gli accesi battibecchi sulla sua vita privata in diretta tv, Al BANO questa sera torna sulla sua poltrona di The voice of Italy per l'ultima blind audition della stagione.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Ape volontaria - ulTIMe notizie Inps : accolte quasi 7mila domande Video : Ad oggi, 9 aprile, sono quasi 7 mila le domande di #ape volontaria accolte dall’#Inps. Un comunicato stampa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa sulle ultime notizie in merito all’anticipo pensionistico recentemente introdotto nel sistema previdenziale italiano. Nel frattempo l’Associazione Bancaria Italiana, ABI, fa sapere che è tutto pronto affinché, a partire dal prossimo 13 aprile, i lavoratori che ottenuto la ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ulTIM'ora : elezioni Ungheria - Orban vince con quasi il 50% dei voti - 9 aprile 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: centrodestra unito, Salvini esclude alleanze con Pd e cerca intesa con M5s. Orban vince in Ungheria , 9 aprile 2018,

Quasi un punto di share per Tv2000. In primavera otTIMi ascolti e boom social : I contenuti e lo streaming della televisione sono fruibili anche attraverso le App gratuite di Tv2000 e del Tg2000 disponibili per iOs e Android.

Quasi un punto di share per Tv2000. In primavera otTIMi ascolti e boom social - : ... grazie alla diretta del contenitore pomeridiano 'Siamo noi', della fiction, del 'Diario di Papa Francesco' nei giorni feriali e alla nuova edizione del programma di Licia Colò il "Mondo Insieme", ...

Brad Pitt e Angelina Jolie - il divorzio è quasi definitivo : ulTIMe news : Angelina Jolie e Brad Pitt divorzio news: gli ultimi accordi della coppia Manca poco al divorzio ufficiale di Brad Pitt e Angelina Jolie. A quasi due anni dalla rottura, le due star di Hollywood hanno finalmente trovato un accordo. Del resto oltre ai sei figli, la coppia deve gestire anche un ingente patrimonio dal valore […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio è quasi definitivo: ultime news proviene da Gossip e Tv.

Clima - l’ambizione dell’OCSE : quasi zero emissioni di carbonio per il trasporto maritTIMo entro il 2035 : L’impiego di tutte le attuali tecnologie conosciute potrebbe rendere possibile la quasi totale decarbonizzazione del trasporto marittimo entro il 2035, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Forum Internazionale dei Trasporti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 4 diversi percorsi di decarbonizzazione esaminati nello studio ridurrebbero le emissioni di CO2 del trasporto marittimo internazionale tra l’82% e il ...

Nel silenzio di mille parole di Enrico Nigiotti - testo e significato : un brano inTIMo cantato quasi sottovoce : testo e significato di “Nel silenzio di mille parole”, il nuovo singolo di Enrico Nigiotti. Il brano del cantautore livornese arriva in rotazione radiofonica a partire da oggi, venerdì 9 marzo e anticipa l’album di inediti in uscita prossimamente. Dopo il successo di “L’amore è”, Enrico Nigiotti torna in radio con un nuovo singolo Arriva in radio a partire da oggi 9 marzo il nuovissimo singolo di Enrico ...