The Handmaid’s Tale 2 | il destino di Difred e Diglen

Cosa succedeva in “The Handmaid’s Tale” : Un riassunto delle puntate precedenti, ora che sono arrivati i primi episodi della seconda stagione (anche in Italia, su TIMVISION) The post Cosa succedeva in “The Handmaid’s Tale” appeared first on Il Post.

The Handmaid’s Tale torna con la seconda stagione - dalla gravidanza di DiFred alla scoperta delle Colonie : “The Handmaid’s Tale”, la serie tv targata MGM Television ispirata all’omonimo romanzo di Margaret Atwood (in italiano Il racconto dell’ancella), vincitrice di 8 Emmy Awards e 2 Golden Globe, torna in anteprima esclusiva per l’Italia su Timvision con la sua seconda stagione, da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli USA. La seconda stagione – che sarà presentata sabato (ore 11.30, Auditorium CartooNa) nella giornata ...

The Handmaid’s Tale 2 : la gravidanza di Difred e le Colonie al centro della trama : The Handmaid's Tale A meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, arriva domani in streaming su Tim Vision la seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie tv ispirata all’omonimo romanzo distopico di Margaret Atwood e prodotta da Mgm Television. Al centro del racconto, stavolta, ci saranno la scoperta delle Colonie, la gravidanza di Difred e la volontà di proteggere il suo bambino dalle terribili atrocità del ...

The Handmaid’s Tale - il riassunto della prima stagione in 5 punti : Una delle serie più acclamate dello scorso anno, The Handmaid’s Tale, ritorna il 25 aprile negli Stati Uniti e il giorno seguente anche da noi su Tim Vision. In attesa dei primi due episodi, cui seguiranno di settimana in settimane altre puntate singole, vediamo di ripercorrere le vicende accadute nella prima stagione, che poi sono anche più o meno fedelmente i fatti raccontati nel romanzo Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood, ...

«The Handmaid’s Tale 2» : cosa aspettarsi - tra terrore e speranza : Dal 26 aprile su TimVision torna The Handmaid’s Tale, la serie fenomeno tratta dall’omonimo romanzo di Margaret Atwood (tradotto, Il racconto dell’ancella), che ha vinto due Golden Globe e otto Emmy – inclusi migliore serie drammatica e attrice protagonista a Elisabeth Moss – e consacrato il servizio di streaming americano Hulu come degno rivale di Netflix e Amazon. LEGGI ANCHEPerché tutti parlano di «The Handmaid's ...

The Handmaid’s Tale 2 - il destino di Difred e Diglen : “Il bambino che cresce dentro di lei è una bomba a orologeria. Avere un figlio è una cosa stupenda, ma Difred (l’attrice Elisabeth Moss) sa che sarebbe costretto a vivere in un mondo orribile, che le sarà portato via, che non potrà essere sua madre”. La seconda stagione di The Handmaid’s Tale, disponibile da giovedì 26 aprile in esclusiva su TIMVISION, sarà focalizzata sulla gravidanza di Difred e sulla volontà di proteggere il ...

The Handmaid’s Tale - nella seconda stagione la libertà ha un prezzo altissimo : BruTale. L’esordio della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie tv che ha fatto la storia l’anno scorso divenendo la prima produzione di uno streamer a vincere l’Emmy più ambito, conferma e anzi acuisce la caratteristica principale del primo ciclo di episodi: la brutalità. In questo ritorno (i primi due episodi sono diffusi dal 25 aprile sulla piattaforma americana Hulu e già il giorno dopo da noi su Tim ...

The Handmaid’s Tale - il primo trailer della seconda stagione : “È questo l’aspetto che ha la libertà?“: è con queste parole che si apre il primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, in arrivo a fine aprile. Nelle prime immagini troviamo la protagonista Difred (Elisabeth Moss) nella stessa situazione in cui l’abbiamo lasciata alla fine del precedente ciclo di episodi, ovvero sul furgone nero che la porterà verso la libertà o verso la punizione, poco ...

The Handmaid’s Tale - dal 26 aprile al via la seconda stagione : Si allarga il cast ed emergono ulteriori dettagli del mondo distopico di The Handmaid’s Tale nella seconda stagione al via su TimVision da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. The Handmaid’s Tale in questa seconda stagione sarà articolata su 13 episodi, un secondo capitolo della serie tv che esplorerà trame, ambienti e personaggi inediti, mai trattati nel romanzo di Margaret Atwood. Lo showrunner Bruce ...

«The Handmaid’s Tale» 2 - ancora più dark : Indossa il vestito rosso, inforca la cuffia bianca, sii obbediente, un’ancella fedele, «possa il Signore schiudere». Il secondo trailer della seconda stagione di The Handmaid’s Tale, dal 25 aprile su Hulu e dal 26 su TIMVISION, si apre con gli occhi ormai spenti di Difred, con la fioca speranza che il futuro possa cambiare e che le donne siano libere, trattate come pari. Idee che vengono subito accartocciate durante il panel della ...

The Handmaid’s Tale 2 - le prime immagini delle colonie : Il prossimo aprile arriverà su Hulu, e poco dopo anche da noi su Tim Vision, l’attesa seconda stagione di The Handmaid’s Tale, la serie che ha conquistato l’anno scorso il pubblico con la sua dolorosa distopia e i riferimenti attuali al trattamento delle donne. Ancora poco si sa sul destino delle ancelle al centro della vicenda, ma in queste ore perlomeno è stata diffusa un’immagine che rivela il futuro di una delle ...