The Division 2 | Massive Entertainment è alla ricerca di un Monetization Designer

Proseguono i lavori sul film di The Division : il regista sarà lo stesso di Deadpool 2 : Ubisoft aveva annunciato qualche anno fa la forte volontà di portare sul grande schermo The Division, ma col passare dei mesi e degli anni il progetto è lentamente scomparso dai radar e sullo stato dei lavori trapelano raramente nuove informazioni. L'ultima di queste spunta oggi in rete riportata da Eurogamer.net, e riguarda il regista che si occuperà della pellicola.Stando a quanto afferma Variety, David Leitch, che ha appena finito di girare ...

The Division : il nuovo update introduce due nuovi eventi e il supporto a Xbox One X : Ubisoft annuncia la disponibilità su tutte le piattaforme dell'update 1.8.1 per The Division, che oltre ad aggiungere due nuove missioni introduce l'atteso supporto per Xbox One X, su cui il gioco girerà in 4K Ultra HD. Gli eventi sono Blackout e Onslaught, e saranno disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio.Altre novità riguardano il drop rate aumentato degli equipaggiamenti top secret, l'aggiunta della difficoltà Leggendaria a ...

The Division si aggiorna con il supporto Xbox One X : Dopoil successo dell’Update 1.8 “Resistenza” di Tom Clancy’s The Division, Ubisoft annuncia l’Update 1.8.1, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Il nuovo aggiornamento include un’ottimizzazione per Xbox One X con supporto per 4K Ultra HD e due nuovi eventi globali, Blackout e Onslaught, disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio. The Division si aggiorna: Il changelog ufficiale Di ...

Aggiornamento 1.8.1 The Division : uscita - supporto Xbox One X e novità : Anche se Ubisoft ha annunciato recentemente lo sviluppo di The Division 2, questo non significa che la casa francese ha smesso di supportare il primo capitolo, anzi. Ha da pochissimo annunciato l'arrivo di un nuovo Aggiornamento, precisamente l'1.8.1 per The Division. Questo è avvenuto durante lo Stato del Gioco in diretta su Twitch da parte di Petter e Yannick. Ecco tutte le novità che apporterà, la data di uscita e nuove sorprese. Cosa ...

The Division : in arrivo la patch per Xbox One X che introdurrà il 4K e altre migliorie : Mentre l'attenzione di tutti i fan di The Division è concentrata sul recente annuncio di The Division 2, ecco spuntare interessanti novità che riguardano il primo episodio della serie targata Ubisoft Massive.Stando a quanto riportato da Wccftech, gli sviluppatori hanno confermato, nel corso di un livestream, che all'interno dell'aggiornamento di aprile la versione Xbox One X di The Division vedrà l'arrivo della risoluzione 4K e di altre ...

AkzoNobel cede la divisione specialità chimiche a The Carlyle Group : Teleborsa, - AkzoNobel cede il 100% della divisione specialità chimiche al fondo americano Carlyle Group . Valore del deal 10,1 miliardi di euro. La transazione sarà completata entro la fine del 2018. ...

Gli ex sviluppatori di The Division e Hitman formano un nuovo studio chiamato Sharkmob : annunciato il primo progetto : Il nascente studio Sharkmob, un team di sviluppo recentemente formato da veterani di Ubisoft, ha rotto il silenzio attorno al suo primo progetto.Stando a quanto riportato da Games Industry, lo studio è diretto dall'ex CEO Massive e produttore esecutivo di The Division, Fredrik Rundqvist.Ad unirsi a lui ci sono altri esponenti di Ubisoft, tra cui il direttore tecnico di The Division, Anders Holmquist; il director IP Martin Hultberg; Il director, ...

The Division 2 : al progetto stanno lavorando oltre mille persone : The Division 2 condivide alcune informazioni sullo stato dei lavori, e come riporta Gamereactor oltre 1.000 persone starebbero lavorando al progetto, il che lo renderebbe il più grande gioco di Ubisoft di tutti i tempi.Il gioco è diretto dallo studio Ubisoft Massive Entertainment di Malmö, ma con l'assistenza di ben altri cinque studi. A collaborare sarebbero infatti anche gli studi di Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment, Ubisoft ...

The Division 2 : ecco perché si è optato per un secondo capitolo : Tom Clancy's The Division 2 è stato annunciato ieri mentre il gioco sarà presentato per la prima volta alla conferenza dell'E3 di quest'anno, nulla si sa al riguardo al momento.Come riporta WCCFtech, lo studio ha ospitato una live su Twitch in cui ha affrontato alcuni argomenti, tra cui il motivo per cui si è optato per un secondo capitolo invece che aggiornare il primo, il quale sta recentemente avendo un feedback positivo proprio in virtù del ...

Perché vedremo The Division 2 e non altri DLC del primo capitolo? : Tom Clancy's The Division 2 è stato annunciato nella giornata di giovedì 8 marzo, anche se ulteriori informazioni sul secondo capitolo arriveranno direttamente all'E3 2018. In ogni caso l'annuncio da parte di Ubisoft è stato piuttosto sorprendente: se qualcuno di voi si chiedeva Perché la compagnia abbia scelto un sequel piuttosto che lo sviluppo di ulteriori DLC per continuare ad alimentare il primo capitolo, al di là di possibili ragioni ...

The Division 2 in sviluppo presso Ubisoft - ora è ufficiale : novità all’E3 2018 : The Division 2 si farà, c'è l'ufficialità da parte di Ubisoft: il secondo capitolo del gioco della serie di Tom Clancy sarà sviluppato da Massive Entertainment ed è attualmente in fase di lavorazione, con maggiori novità che verranno svelate all'E3 2018 di Los Angeles. La notizia è arrivata da una nota ufficiale emersa in Rete, in cui Ubisoft annuncia che anche i team di Annecy, Redstorm, Reflections, Bucharest e Shangai sono attualmente al ...

Ubisoft annuncia ufficialmente The Division 2 : Un comunicato stampa apparso in rete prima del previsto rivela che Ubisoft Massive è già al lavoro su The Division 2, con il gioco che sarà presentato ufficialmente da Ubisoft all'E3 2018. Questo seguito, sviluppato dagli autori del primo capitolo con la collaborazione di Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucarest e Ubisoft Shangai sarà realizzato con una versione aggiornata del motore grafico utilizzato per The Division, lo ...