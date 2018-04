“The Andrè canta la trap”? Svelato il cantautore che ha reinterpretato Il grande Faber in

domanipress

(Di martedì 24 aprile 2018) sabato 26 maggio sul palco del raduno nazionale di Feudalesimo e Libertà Theal Live Club di Trezzo sull’Adda (via Mazzini, 58 – ingresso 15 euro – www.ticketone.it – www.facebook.com/feudalesimoeliberta) il misterioso artista che si cela dietro ai milioni di visualizzazioni online, si esibirà per la prima volta dal vivo in anteprima mondiale e donerà la sua arte senza svelare il suo volto. The, con oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sul canale suo YouTube, è il fenomeno web del momento grazie alle straordinarie versioni di cover d’autore in cui omaggia ilMaestro immaginando come si sarebbe cimentato ai giorni nostrindo i testi del filone trap. Da venerdì 27 aprile sarà disponibile su tutti i digital stores il primo ep “demos” e il 4 maggio il secondo “deluxe” della serieAndréla(Freak & Chic/Artist First), l’opera prima del ...