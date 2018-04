Terza media | la Buona scuola porta agli esami anche i prof di religione Ma tutto è

Mediaset mette alla porta Giordano : cade la Terza testa dopo Belpietro e Del Debbio : In poco tempo, cade la terza testa a Mediaset. Come scrive il Corriere della Sera, che cita Tiscali news, il terzo nome a saltare, dopo Belpietro e Del Debbio, è quello di Mario Giordano, sollevato dalla responsabilità della striscia quotidiana "Stasera Italia" in onda su Rete4.Scrive il Corriere:Al termine di una riunione definita da chi c'era "burrascosa", Mauro Crippa, super plenipotenziario per l'informazione in casa Mediaset, ...

Terza media - al via le prove del nuovo Invalsi. Ecco i test : Matematica |Italiano : Quest’anno le prove standardizzate si svolgeranno per la prima volta al computer in una data compresa fra il 4 e il 21 aprile. Ecco gli esempi pubblicati online dal Cineca per permettere agli studenti di prendere la mano con i nuovi quiz. Avete un’ora e mezza di tempo per risolverli

“Una grave malattia - poi dovevo lavorare” : il tesoriere M5s “spiega” perché ha la Terza media : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il neo tesoriere del gruppo M5s sceglie il proprio profilo Facebook per raccontare la storia della sua "terza media".Continua a leggere

Il tesoriere M5S : «Ho solo la Terza media? Colpa della malasanità» : «In terza superiore mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un ...

"Ecco perché ho la Terza media" - il post del tesoriere M5S : "Vi voglio raccontare una breve storia". Comincia così il post di Sergio Battelli, classe 1982, che ha lavorato dieci anni come commesso in un negozio di animali e cinque in Parlamento come portavoce ...

